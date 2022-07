UBS vil ikke lenger anbefale salg av aksjer i Gjensidige Forsikring

For to uker siden presenterte Gjensidige Forsikring sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på nesten to prosent. Nå oppgraderer UBS aksjen fra selg til nøytral, samtidig som kursmålet kuttes fra 207 til 202 kroner, ifølge Reuters.

Selv om flere analytikere har økt kursmålet på aksjen etter selskapets kvartalspresentasjon, valgte Christoffer Adams i Kepler å nedgradere aksjen fra kjøp til hold samtidig som han kuttet kursmålet fra 228 til 218 kroner.

Tidenes resultat

Årets andre kvartal satte rekord for Gjensidiges forsikringsresultat. Selskapet dro inn totalt 7,77 milliarder kroner i forsikringspremier, og fikk et resultat fra skadeforsikringsvirksomheten på 1,75 milliarder kroner. På forhånd forventet analytikerne et resultat fra skadeforsikringen på 1,58 milliarder kroner.

«Vi fortsetter å levere solide resultater, og jeg er spesielt fornøyd med den sterke utviklingen i vår norske virksomhet og fremgangen i snuoperasjonene i Sverige og Baltikum», uttalte Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige, da kvartalstallene ble offentliggjort.

Torsdag ettermiddag omsettes aksjen for 200,40 kroner, opp 0,3 prosent, noe som verdsetter selskapet til 100 milliarder kroner.