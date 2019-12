Tror luksusmerkene vil styre unna Amazon

– Historisk sett trodde mange av luksusmerkene at de burde holde seg helt unna nettshopping, men i dagens marked står netthandelen for 30-35 prosent av handelen deres, sier Steven Sadove, tidligere konsernsjef for Saks Fifth Avenue til Bloomberg.

Han sier at uansett hva slags luksusvarer man snakker om, har netthandel blitt utrolig viktig.

– Vi ser mer og mer av «klikk og hent» og hjemsending, også av luksusvarer, sier Sadove, som nå jobber som rådgiver i Mastercard.

Han tror at luksusmerkene vil fortsette å først og fremst holde seg på sine egne nettbutikker også i årene fremover, i stedet for å bli en del av de enorme nettbutikkene Amazon og Alibaba.

– Jeg tror mange av de dyreste merkene rett og slett vil styre unna, sier han.

