Fem bøker Bill Gates anbefaler deg å lese i 2020

– Når klokken tikker nærmere midnatt på nyttårsaften, er det morsomt å se tilbake på hva du har oppnådd i år. Desember er et flott tidspunkt for å få oversikt over hva du har gjort de siste tolv månedene, inkludert alle bøkene du har lest, skriver Gates på sine egne sider.

Gates skriver at han har lest mer fiksjonsbøker enn vanlig. Før nyttår satser han på å være ferdig med Cloud Atlas av David Mitchell.

Mannen bak Microsoft har plukket ut fem bøker han anbefaler alle å lese deg å lese for å få en god start på 2020:

An American Marriage av Tayari Jones: Dette er en roman som har fått god kritikk i amerikansk presse. Den ble gitt ut i 2018. Gates fikk den anbefalt av datteren Jenn. Romanen handler om et farget par som gifter seg i sør-USA, men blir revet fra hverandre.

These Truths av Jill Leporte: Historikeren har skrevet, selvsagt, en lang historie om hvordan USA har utviklet seg med årene. – Den tar for seg hele USAs historie i løpet av bare 800 sider, skriver Gates.

Growth av Vaclav Smil: Dette er en av Gates' favorittforfattere. Boken er en systematisk undersøkelse av utviklingen i natur og samfunn. – Som alltid er jeg ikke enige i alt Smil skriver, men han forlbir en av våre beste tenkere, skriver Gates.

Prepared av Diane Tavenner: En bok om oppvekst for unge. Dette er en guide som skal hjelpe til at oppveksten blir god.