Dronning Elizabeth innkaller til krisemøte

Ifølge BBC er det primært en samtale mellom dronningen og prins Harry, der hertuginne Meghan deltar via telefon fra Canada, om tidsforskjellen tillater det.

En talsperson for Sandringham opplyser at også prins Charles og prins William er ventet å være til stede mandag.

Onsdag ble det kjent at Harry og Meghan har besluttet å trekke seg tilbake fra fremste rekke i det britiske kongehuset. De ønsker å bli økonomisk uavhengige og skal veksle mellom å bo i Storbritannia og Nord-Amerika.

Kunngjøringen var uventet, ikke kjent for kongefamilien i England på forhånd og vekket stor oppsikt.

Ifølge BBC skal dronningen, Harrys far og bror har en rekke alternativer å legge på bordet for det hertugparet av Sussex, slik at de kan få mer frihet.

