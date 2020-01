Slik rammer 40-årskrisen menn på Oslo Vest

Artist og komiker Kristopher Skau, som snart fyller 50 år, mener ingen bryr seg om menn i 50 årsalderen, og sier at han selv gleder seg til å bli irrelevant, i et intervju med Vegard Larsen i Drivkraft på Nrk Radio.

- Det er helt topp! For det første er jeg ganske fornøyd med at jeg overlevde 40-årene, som er drittalderen for menn, vanligvis, sier Schau, og fortsetter;

– Jeg har ikke begynt å løpe maraton. Jeg har ikke kjøpt meg Tesla. Har ikke blitt opptatt av vin. Det er den moderne 40-årskrisen, de tre tingene - bare ta en liten sjekk.

– Og birken, spør programlederen.

– Nja, da skal du på Oslo vest. Mens de tre tingene favner bredt, sier Schau, og gjentar:

– Tesla.

– Du liker det ikke?

– Nei, det er så døvt. Og det jævla maratonet...

Programlederen spør hvorfor komikeren ikke liker det.

– Det gjør vondt i hjertet. Det er speedo på Granca, som det var på 80-tallet. Da var det det, sier Schau, og fortsetter;

– Det er noe kvalmt med det der «Jeg er så opptatt av miljø. Se jeg kjører Tesla, da. Unner meg det». «Og vinen. Noe økologisk vin. Det skal være dyrt.» «Men for all del, jeg liker å pine meg med maraton, og det er ingen kostnader, trenger bare et par gode joggesko», harselerer Schau.



Hør hele intervjuet her.