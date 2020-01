– I stedet for å bli sint fordi MDG har fjernet parkeringsplassene, har jeg valgt å tenke nytt

Utviklingssjef Lars Fredriksen i Oslo Handelsstands Forening har tidligere uttalt bekymring for parkeringsproblematikken i Oslo sentrum:

– For mange av disse butikkene vil fjerning av parkeringsplasser og ny parkeringsnorm bety kroken på døren. Nå har de tatt bort 650 gateparkeringsplasser i Oslo sentrum. Ingen annen by i Europa er blitt offer for en så stor inngripen, har han tidligere uttalt til Finansavisen.

Møbelhandleren Krosby, en av legendene i Møllergata, etter 117 år flytter ut av byen til Vinterbro. Ferner Jacobsen kjører nå klærne hjem til sine kunder fordi det stadig blir vanskeligere for kunder å kjøre til dem. En som også har tenkt i de baner, er frisøren Laura Soleng:

– I stedet for å bli sint og irritert fordi MDG har fjernet parkeringsplassene, har jeg valgt å tenke nytt.

Hun tilbyr sine frisørkunder privatsjåfør.

– Vi samarbeider med flere privatsjåfører. Når kundene booker en behandling hos oss online, kan de huke av for privatsjåfør som henter og leverer. Vi spør også om de ønsker sjåførservice når de ringer hit, fortsetter Soleng og forteller at de ikke tjener på sjåførtjenesten. Inntektene tilfaller sjåføren, og kundene gjør opp samlet hos Aura.

En motvekt til lavpriskonseptene

I lokalene, som tidligere huset en suvenirbutikk, ble alt revet ut for å bygge salongen. Rundt 600.000 kroner kostet oppussingen.

– Jeg kom i kontakt med Utla Invest som sitter på leiekontrakten her. De likte konseptet mitt og har stått for oppussingen. Her er det ikke spart på noe og salongen sto ferdig 2. november i fjor.

TYPISK KUNDE: Hun kom til Laura Soleng torsdag morgen med privatsjåfør. Foto: Iván Kverme

Soleng mener mange frisørsalonger minner om dagligvarebutikker. Det har også dukket opp mange lavpriskonsepter.

– Jeg har laget en motvekt. Noen ganger er det godt å unne seg det lille ekstra.

– Hvem velger privatsjåfør?

– Flest kvinner. Mennene er ofte drop in-kunder som jobber i nærheten og kommer gående.

Vi vender tilbake til privatsjåførtilbudet, hvor prisene avhenger av hvor kundene skal hentes og leveres.

– Vet du hva? Det er faktisk litt rimeligere enn Oslo Taxi!