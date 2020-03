Norsk kinobransje vil tape mye på viruset

Foreløpig er det ikke lagt noen restriksjoner på norske kinoer for å begrense coronasmitte. Salget går også som vanlig, opplyser Guttorm Petterson, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Film og Kino, som representerer landets kinoeiere.

I Italia har en rekke kinoer vært stengt de siste ukene, og danske myndigheter innførte nylig strengere retningslinjer for dansk kulturbransjen, inkludert kinoene. Det er blant annet kommet råd om å plassere stoler med større avstand enn normalt, noe som er vanskelig i de fleste kinoer. I rådet fra bransjeorganisasjonen Danske Biografer heter det at den enkelte kino må se om de kan ta høyde for dette gjennom «oppmerksomhet i forbindelse med billettsalg og reservasjoner».

Vil få konsekvenser

Norske helsemyndighetene har varslet at de tirsdag ettermiddag vil komme med nasjonale føringer for arrangementer og hvilke som eventuelt bør avlyses. I Danmark anbefales det nå å avlyse alle arrangementer med mer enn 1.000 deltakere.

Dersom det blir besluttet å stenge kinosaler eller det innføres andre type begrensninger, vil det få store økonomiske konsekvenser for bransjen, fastslår Petterson.

Han sier det er for tidlig å snakke om eventuelle krisepakker for kulturlivet, slik andre bransjer har krevd, og det spørsmålet må diskuteres dersom det blir aktuelt.

Krevende med James Bond-utsettelse

– Det alvorligste så langt for kinoene er at James Bond-filmen «No time to Die» er flyttet fra 3. april til 13. november. Det var filmen som skulle stå for mesteparten av kinobesøket i vår. Den etterlater et hull som det blir vanskelig å fylle med tilsvarende attraktiv film, sier Pettersen.

Det er i dag 445 kinosaler i Norge fordelt på 209 kinoselskaper.

(©NTB)