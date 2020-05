Tidemandsen fikk det som han ville

XXL hadde litt over 80 millioner aksjer å tilby i emisjonen, og de endelige resultatene for emisjonen viser at det ble mottatt over 251 millioner gyldige tegninger.

Etter emisjonen vil XXLs aksjekapital var på 100.974.663,20 kroner fordelt på 252.436.658 aksjer, hver pålydende 0,40 kroner.

Eier nesten en fjerdedel

Altor Fund IV blir tildelt 19.551.041 aksjer gjennom emisjonen. Etter transaksjonen vil Altor Fund IV sitte på totalt 60.118.964 aksjer, noe som tilsvarer 23,82 prosent av selskapet.

Øivind Tidemandsen ønsket å tegne seg opp for 16 millioner aksjer, og han er tildelt 16 millioner aksjer gjennom selskapet sitt Dolphin Management. Etter emisjonen kontrollerer Tidemandsen 36.855.956 aksjer i XXL – 14,60 prosent.

XXLs finansdirektør Stein Eriksen, har fått 14.848 aksjer gjennom emisjonen, og sitter nå på tilsammen 46.848 aksjer i selskapet.

IT-direktør i XXL, Espen Terland, og nærstående part, fikk 12.026 aksjer. Etter transaksjonen vil Terland, gjennom selskapet Mexan eie 36.714 aksjer og en nærstående part vil inneha 1.231 aksjer.

Ronny Blomseth, styremedlem i XXL, er blitt tildelt 111.453 aksjer, og han vil etter transaksjonen sitte på 342.719 aksjer i XXL.