Full krangel om båtplasser i Skjærhalden

For ikke lenge siden ble en nabostrid om antallet båtplasser i gjestehavnen i Skjærhalden avsluttet i Høyesterett.

Nå er en ny strid i full gang.

Den pågående krangelen handler om offentlig versus privat eierskap i Skjærhalden Gjestehavn AS, meldte Fredrikstad Blad mandag.

Borg Havn, som er havneforvalteren for Hvaler kommune, ønsker å øke sin eierandel, selv om kommunen allerede er den største aksjonæren med en andel på 40 prosent. Nest største eier er Sjøsenteret Eiendom AS med 20 prosent og resten av eierandelene er delt mellom flere private aksjonærer.

Annulert aksjekjøp

For få måneder siden ble et større antall aksjer i selskapet lagt ut for salg. Stridens kjerne omhandler hvor langt forkjøpsretten for gamle aksjonærer rekker. Dette gjelder aksjer Borg Havn er veldig interessert i, melder Fredrikstad Blad.

– Handelen ble trukket, sier Øyvind Fjeldberg, styreleder i Borg Havn.

– Vi håper å få til en løsning der kommunen kjøper noen av aksjene som eierne vil selge, pluss at noe fordeles på de private aksjonærene, fortsetter han.

Et stort spørsmål er om salget av aksjer ble godt nok varslet, slik at de ulike aksjonærene kunne melde interesse. Nå har alle, ifølge Fjeldberg, fått muligheten til å melde interesse, men han bekrefter at ikke alle godtar fremgangsmåten og prosessen.