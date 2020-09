Christoffer Hopstock vil starte 15 personlige treningssentre

Personlige trenere har herjet i treningsbransjen lenge. Nå lanserer fysioterapeut Christoffer Hopstock personlige treningssentre.

I Skovveien på Frogner i Oslo har det dukket opp et lite studio-treningssenter signert «Summit by Hopstock». Bak står Christoffer Hopstock (32). Fra før har han bygget opp tre fysikalske institutter under navnet Hopstock Helse og gått fra én til 22 fysioterapeuter.

Men 12. mars ble det svart. Fysioterapier og treningssentre måtte stenge ned. 20. april kunne Hopstock begynne å jobbe igjen, og kundene er sakte men sikkert på vei tilbake, men ikke i like stor grad som før corona.

Vi tenker å åpne 15 sentre så fort som mulig. Det andre senteret åpner vi fordi det første allerede er fullbooket Christoffer Hopstock, Summit by Hopstock

Fullbooket

– Jeg måtte sette meg ned for å tenke hva vi kunne tilby kundene slik at de holder seg i gang og fortsetter å trene, og ikke får vondt. En del av de som har begynt å løpe ute har fått skader av treningen. Andre trener ikke i det hele tatt, sier Hopstock.

For to uker siden åpnet han det første treningsstudioet for én person. Straks åpner han senter nummer to i Vibes gate en drøy kilometer unna. Planen er raskt å rulle ut en rekke slike studioer i Oslo.

Vi skal holde på konseptet vårt, og ikke bli for pengekåte Christoffer Hopstock, Summit by Hopstock

All trening skjer sammen med en personlig trener.

– Vi tenker å åpne 15 sentre så fort som mulig. Det andre senteret åpner vi fordi det første allerede er fullbooket i det vi har solgt 300 timer tilsvarende 170.000 kroner, sier Hopstock.

Vi møter trener Mikkel Hagen og Ida Hessen som har praksis som turnusfysioterapeut.

– Vi har truffet veldig på spikeren. Folk sier de har ventet på dette. De personlige trenerne her er ikke bare personlige trenere. Alle har fysioterapi som bakgrunn, sier Hagen.

På bakrommet tilbyr de fysioterapi som en del av treningstimen når det måtte være behov for det.

18 timer om dagen

Men er det butikk i å drive treningssentre med kun én kunde om gangen? Her er regnestykket til Christoffer Hopstock:

Prislappen er 525 til 595 kroner pr. time avhengig av hvor store klippekort man kjøper. 300 kroner går til treneren. Resten går til selskapet.

– Markedsføringen har gått av seg selv. Så lenge det er arbeid er det også inntekter. Når det ikke er arbeid er det heller ikke utgifter ettersom alle fysioterapeuter har enkeltmannsforetak, og ikke er ansatt, sier Hopstock.

Med fullbooket treningssenter regner han inn 18 timer pr. dag syv dager i uken til en snittpris på 570 kroner. Det gir 10.000 i inntekter om dagen eller 300.000 kroner i omsetning i måneden som splittes på senter og trener. Det dekker husleie 2.000 i leasingkostnader for utstyr samt lommerusk til forbruksvarer som håndsprit og vaskemidler, ifølge Hopstock.

Jakter gatelokaler

Nå er han på jakt etter flere små lokaler på gateplan for å gi kunder veiledet trening i nabolaget, ifølge Hopstock.

– Blir du ikke i godt humør når du har trent? spør han.

– Men blir utdannede fysioterapeuter i godt humør av en timelønn på 300 kroner?

– Timen varer i 45 minutter. Nå har vi pauser mellom øktene, men etter hvert vil vi kunne kjøre timer rett etter hverandre. Da pusher de 450 kroner timen, kontrer Hopstock.

Han legger til at det største problemet for trenere er mangel på kunder, men at her får trenerne fulle lister uten å bruke tid på markedsføring.

De har åpnet for å la to venner trene sammen. Da får begge 30 prosent rabatt, mens inntekten til studio og trener er likevel opp 40 prosent.

– Vi skal holde på konseptet vårt, og alltid være én og én, og ikke bli for pengekåte. Det er viktig, understreker Hopstock.