Betaler opptil 9 mill. i uken for denne

Bernard d'Alessandri, generalsekretær i yachtklubben i Monaco, sier til Financial Times at coronakrisen også har påvirket markedet for superbåter og yachter.

Ifølge han må man betale opptil én million dollar eller om lag 9 millioner kroner i uken for å leie en superbåt, fordi pågangen er så stor.

Ifølge d'Alessandri har salget av yachter har holdt seg godt gjennom krisen, fordi de rike og velstående fortsatt har råd til å kjøpe, og søker i økende grad etter «et tilfluktssted» i usikre tider.

– Krisen vil forandre ting. Yachter vil bli brukt annerledes, sier d'Alessandri til FT, og spår at yachter vil bli mer praktiske og bære mindre preg av at man kjøper de for å vise seg frem.

– Du kan bruke yachten som kontor, og hele familien kan være der, legger han til.