Elbåt til 1,6 millioner i delingstjeneste

– Vi har fått med oss Hydrolift som lanserer båtmodellen E-22 tilpasset Evoys elektriske utenbordsmotor og teknologi. Elbåten får en toppfart på over 40 knop og tilbys premium-medlemmene våre til sommeren, sier Christer Ervik, daglig leder i Kruser.

Kruser lanserte verdens første delingstjeneste for elbåter og hadde sin første sesong i fjor. Samarbeidspartneren Evoy er leverandør av verdens kraftigste elektriske fremdriftssystemer for båter.

Det finnes ingen tilsvarende delingstjenester for båter i Norge. I Sverige, Finland og USA finnes det delingstjenester for båter med bensinmotor.

I Finansavisen i september oppfordret Kruser og Evoy nordiske båtbyggere om å levere design til en hurtiggående elbåt som skal sjøsettes til sommeren. Kruser fikk inn 10–12 forslag, og valgte Hydrolift som leverer båter til Redningsselskapet og er kjent for å lage raske båtmodeller.

– Elbåtene har kommet for å bli, og vi synes det har vært en spennende utfordring å lage den første raske elbåten til massemarkedet, sier Bård Eker, adm. direktør i Hydrolift.

VALGTE HYDROLIFT: Kruser og Evoy valgte båtracemannen Bård Eker, eier og adm. direktør i Hydrolift, til å levere hurtiggående elbåter til delingstjenesten. Foto: Andreas Klemsdal

«Tesla-båt»

Evoy leverer utenbords elektrisk båtmotor med 150 hestekrefter, batteripakke, ladesystem og teknologien «Over The Air» til E-22-båtene.

Leif A. Stavøstrand, gründer og daglig leder i Evoy, mener E-22 blir en Tesla på sjøen.

– Det blir en «Tesla-båt» med teknologien, farten og rekkevidden vi leverer. Det finnes ikke tilsvarende raske elbåter på vannet. Båtdesignen var også viktig for oss, og Hydrolift ser sportslig ut.

– Vi leverer elmotorer med opp mot 800 hestekrefter i større båter, som er mer hestekrefter enn i Tesla-biler, men for E-22 er 150 tilstrekkelig, legger Stavøstrand til.

VERDENSREKORD 55 KNOP: Leif A. Stavøstrand i Evoy har uoffisiell fartsrekord med den elektriske utenbordsmotoren med 800 hestekrefter til pilotbåten «Evoy 1». Foto: Evoy

Batterikapasiteten tilsvarer en hastighet på 23 knop i omtrent én times kjøring, eller rundt 5 knop på en heldagstur.

– Målinger viser at båtførere kjører 60–80 prosent av tiden i sakte fart og da holder det elektriske oppsettet for de fleste.

Stavøstrand forsikrer om at teknologien gir beskjed i tide, slik at man unngår å gå tom for batteri ute på havet.

– Man får ikke ta ut full ytelse helt til tomt batteri. Vårt styringssystem gjør at når man har under 20 prosent batterikapasitet igjen reduseres mulig effektuttak. Vi kaller det «Take me home», litt som Teslas teknologi som varsler deg om at du må kjøre til nærmeste ladestasjon.

Delingsbåt til 1,6 millioner

Den elektriske skjærgårdsjeepen E-22 er en tilpasset modell av Hydrolifts X-22 med bensinmotor forklarer Eker i Hydrolift.

– Båtdekket ser man knapt forskjell på, men skroget måtte spesialdesignes fordi tyngdepunktet i båten endres med et tungt batteri plassert i skroget. Vi har benyttet datasimuleringer for å få kontroll på tyngdepunktet og kjørelengde.

1,6 MILLIONER: Hydrolift E-22 med Evoys elektriske motor har en startpris som er 910.000 kroner høyere enn modellen X-22 med bensindrevet motor. Foto: Hydrolift/Kruser

En bensindrevet X-22, inkludert Mercury motor med 225 hestekrefter, har startpris fra 690.000 kroner hos Hydrolift.

Nylig la båtleverandøren også ut den nye modellen E-22 med Evoys elektriske utenbordsmotor for salg – prislappen starter på 1,6 millioner.

Stavøstrand etterlyser elbåtincentiver, slik elbilincentiver har endret bilparken.

– Vi trenger elbåtincentiver for å få ned prisen og forurensningen på havet. En bensinbåt forurenser 10–15 ganger mer enn en fossilbil gjør på tilsvarende strekning.

Evoy-sjefen har frekventert regjeringsbygningen i to år i jakten på elbåtincentiver.

– Regjeringen roper om nullutslipp og grønne arbeidsplasser, men somler med elbåtincentiver når Norge sitter med verdens fremste teknologi til å skape et industrieventyr med eksport av elbåter globalt. Nå må de snu seg rundt før vi mister verdiskapingen til utlandet.

10 raske båter

I Krusers første sesong med elbåtdeling i fjor tilbød selskapet fire båter med snekkefart på 5–10 knop fra havnene Oksenøya i Bærum og Aker Brygge i Oslo.

Pilotsesongen var utsolgt for medlemskap og 90 prosent av medlemmene ble med videre til 2021-sesongen, ifølge Ervik.

– Det er avgjørende for vårt konsept at medlemmene opplever å få båt de fleste gangene de ønsker det. Antall medlemskap vil derfor variere fra fire til syv pr. båt, avhengig av hvor mange båter vi har på lokasjonen, og hvor langt det er til en alternativ lokasjon. Mer ønsker jeg ikke å utdype om antall medlemmer, for det gjør det enklere for konkurrenter å komme inn i markedet, forklarer Kruser-sjefen.

Etter sesongen i fjor fikk Kruser forespørsler om flere lokasjoner og raskere båter.

– Vi utvider derfor med ti raske Hydrolift E-22-båter til medlemmene, og ytterligere 35 båter med snekkefart. I tillegg kommer flere nye havner i Oslo, Asker, Bergen og Moss.

SAKTE FART ER BILLIGERE: Komfortbåtene Greenwaves 601 kjører i 5–10 knop og koster fra 15.600 kroner for medlemskap begrenset til dagtid. Foto: Kruser

For 45.600 kroner får premium-medlemmene tilgang til E-22-båten, verdt 1,6 millioner kroner, fra april til oktober. Medlemskapet inkluderer overnattingsturer på inntil to døgn av gangen, som kan utvides om båtene er ledige. Kruser tilbyr også billigere medlemskap med begrensninger.

– Snittbruken for våre medlemmer er 15 turer i sesongen, mens nordmenn som eier egen båt i snitt bruker den kun 7,5 turer i året. Da blir det fort dyrt med både innkjøp av båt, forsikring, service, båtplass og vinteropplag, og mye arbeid følger med å eie båt, hevder Kruser-sjefen.

Høye upfront-investeringer

Kruser kjøper Hydrolift-båtene med Evoys elektriske system ferdig implementert. Med en prislapp på 1,6 millioner kroner for E-22-båtene, har Kruser investeringskostnader på 25–30 millioner ifølge Ervik.

– Det koster en del å bestille båtene og vi mottok Enova-støtte på 3,5 millioner til prosjektet med hurtiggående elbåter. Får vi fullbooket sesongen kan inntektene komme opp i 6–8 millioner. Vi har mål om å vokse til 100 båter i løpet av tre år, og ambisjoner om å bevise at det er et fornuftig case.

ØKER INVESTERINGENE: Christer Ervik, med-gründer og daglig leder i Kruser. Foto: Kruser

Kruser er i samtaler med energiselskaper, som sammen med kommunene vil ta på seg kostnaden for infrastrukturen med hurtigladere i havner.

– Det er begrenset med tilgang for å sette opp ladestasjoner langs kysten, og vi opplever at energiselskaper ønsker å ta en posisjon for å sikre seg markedet på lang sikt, sier Ervik.