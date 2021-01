Årsregnskapet til Hurdal Skisenter viser at selskapet har gått med betydelig underskudd for 2020, som de gjorde i 2019. Regnskapsåret ble avsluttet 30. juni.

Selskapet omsatte for over 1 million mindre enn fjoråret, og økte underskuddet med nærmere 0,2 millioner kroner.

Til tross for at egenkapitalen er tapt, vil det ikke by på problemer med finansiering på kort sikt. Selskapet opplyser nemlig at morselskapet KF goodwill AS sikrer tilførsel av likviditet, både som langsiktig og kortsiktig finansiering.

Det opplyses i regnskapet at styret mener det er forsvarlig å fortsette driften, på bakgrunn av likviditetssikringen fra morsselskapet.