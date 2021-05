Norge får Nord-Europas første elbåthurtigladere

– Norge har ledet an i elbilrevolusjonen. Nå tar vi ladesuksessen fra veien til sjøen, og gjør det lettere å bytte fra bensinbåt til elbåt, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK.

BKK er et av Norges største kraft- og fornybarkonsern, og blant de største på elbillading med over 400 hurtigladere plassert på 150 lokasjoner.

– Vi har jobbet med planene om ladestasjoner for båtfolket langs kysten over noe tid. Interessen for elbåter er blitt merkbart større. Det vil ta tid før elbåtmarkedet blir stort, men skal det bli et marked må lading være trygt og tilgjengelig, sier BKK-sjefen.

Tilgjengelighet

I flere år har båtforhandlere, marinaer og politikere diskutert hvordan lading på sjøen skal skje. For båteiere som ønsker å gå over til elbåt, er det avgjørende at det kommer tilstrekkelig med ladestasjoner til at man kan bruke båten effektivt.

I det stille har BKK-selskapet Plug, som eier, bygger og drifter landstrømanlegg til skip, gått sammen med partnere og lanserer elbåtladere til privatmarkedet nå i mai.

Daglig leder Maria Bos i Plug sier hurtigladernettverket blir ett av få i verden.

– Det finnes noen få hurtigladere på rivieraen, men det er et mindre nettverk enn vi bygger nå. Vi bygger det første ladenettverket i Norge – som det første av sitt slag i Nord-Europa, sier Bos.

LANSERER HURTIGLADERE FOR ELBÅTER: Toppsjef Maria Bos (t. h.) og leder for maritim lading Bjørn Hønsi Følling i Plug, sammen med konsernsjef Jannicke Hilland i BKK. Foto: Plug/BKK

Oslo, Bergen, Florø

Første del av satsingen blir fem ladestasjoner fordelt på Aker Brygge i Oslo, Solheimsviken og Vågen i Bergen, og Florø Havn i Sogn og Fjordane. Florø får også en lynlader med 150 watt hvor Evoy holder til – leverandør av verdens kraftigste fremdriftssystemer for elbåter.

– Vi har planer om å bygge et nasjonalt nettverk med ladeled langs kysten. På sikt skal det være mulig å komme seg rundt i Norge med elbåt, og da må laderne ligge tett, sier Plug-sjefen.

– Vi jobber med planer for Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, og har god dialog med havner. Men vi vil veldig gjerne høre fra båtfolket selv, hvor de ønsker lademuligheter.

I tillegg bygger Plug normalladere ved Marineholmen i Bergen, hvor delingstjenesten Kruser låner ut elbåter.

Halv pris av bensin

Bjørn Hønsi Følling, leder for maritim lading i Plug, har sett på regnestykket for bruk av hurtiglading for elbåteiere. Han viser til DNV GL-rapporten «Fullelektrisk fiskeoppdrett 2018», som konkluderer med 67 prosents energibesparelse for elbåter i forhold til fossilbåter.

– Det vil koste rundt halv pris å hurtiglade elbåten, fremfor å kjøpe bensin til fossilbåten, hevder Følling.