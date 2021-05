Ble irritert over dressposer med kleshenger som håndtak

I 16 år har han jobbet i finansbransjen. Nå er han partner og finansrådgiver i Garantum. Da han fikk barn ble det lite tid til trening. Løsningen ble å løpe 6 kilometer hjemmefra til kontoret på Aker Brygge hver dag.

– Jeg har ikke en stor garderobe på jobb, så jeg måtte frakte dressen med meg. Og det bød på problemer. Jeg ringte alt fra Tom Ford til Hugo Boss i håp om at det fantes en bedre løsning enn dagens dressposer.

Det korte svaret var nei og Øvrevik tok saken i egne hender. Da han presenterte ideen for andre, var det tommel ned. Dressposer blir gitt bort gratis, så hvorfor skal noen betale for det?

SUIT UP-GRÜNDER FRODE ØVREVIK: – Det morsomste med å være gründer er all skepsisen jeg har møtt. Foto: Thomas Sandfield / Suit Up

Men resultatet av Suit Up ble noe ganske annet. Butikker som Aspeli, Ferner Jacobsen og Gunnar Øye har kjøpt inn, og Suit Up har også fått plass på plattformen Zalando.

– Det var mange som sa jeg kom til å tape alle pengene mine, og at jeg heller burde plassert pengene i aksjer. Det har de måttet bite i seg. Det morsomste med å være gründer er all skepsisen jeg har møtt, sier Øvrevik, som også har en løsning for frakt og oppbevaring av bunader med tilbehør som sølv og sko:

