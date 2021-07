Pepsi knuste forventningene

PepsiCo, som produserer og selger et mangfold av leskedrikker og matvarer, offentliggjorde andrekvartalsrapporten tirsdag før markedet åpnet. Selskapet kunne vise til sterk vekst i både topp- og bunnlinje sammenlignet med andre kvartal i 2020.

Nettoresultatet endte på 2,36 milliarder dollar, en økning fra 1,65 milliarder i samme periode foregående år. Omsetningen kom inn på 19,2 milliarder, en økning på 20 prosent fra tilsvarende kvartal i 2020.

Per aksje ble resultatet 1,72 dollar.

Ifølge Refinitiv var det forventet at selskapet ville levere en omsetning på 17,96 milliarder dollar, og et resultat per aksje på 1,53 dollar.

– Vi er fornøyde med resultatet for andre kvartal, ettersom vi leverte en veldig sterkt tosifret nettoomsetning og inntjening per aksje. Gitt styrken i resultatene, forventer vi nå at helårs organisk vekst vil øke med 6 prosent, sier styreleder og administrerende direktør Ramon Laguarta.

PepsiCo (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 19.217 15.945 Driftsresultat 3.129 2.319 Resultat før skatt 3.014 2.168 Resultat etter skatt 2.358 1.646

Hittil i år har aksjen steget 0,82 prosent.