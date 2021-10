Eventyret fortsetter – skattekisten renner over av millioner

«Nå kan jeg lukte gull derfor ror vi inn mot land» lyder en strofe i den mest kjente Kaptein Sabeltann-sangen «Sjørøverne kommer». Og rodde gjorde åpenbart Sabeltannskaperen Terje Formoe i fjor.

Lanseringen av gjenåpningsplanen rett før fjorårets sommersesong, pent vær og stengte grenser førte til en perfekt seilas for Terje Formoes eget selskap, Kaptein Sabeltann AS, i 2020. Fasit viser inntekter på 7,5 millioner og et resultat før skatt på 3,9 millioner kroner.

Det er kruttsterkt når det tas i betraktning at 2019 var et av de beste årene for Dyreparken i Kristiansand noensinne, der Sabeltann-showene vises. I tillegg må tiden skrus tilbake til 2014 for å finne sterkere inntektsår enn i fjor. Da sopte sjørøverselskapet inn 8,7 millioner kroner.

Siden 2005 har Formoe dratt inn hele 124,3 millioner kroner og sittet igjen med et samlet resultat før skatt på 49,6 millioner kroner. På de 15 årene har Formoe tatt ut 15,6 millioner i utbytte.

Utbytte ble det derimot ikke noe av i fjor, og hele overskuddet ble avsatt til egenkapital. Totalt hadde selskapet en egenkapital på 5,8 millioner ved utgangen av året, litt opp fra 5,3 millioner i 2019. Av de nærmere 6 millionene i egenkapital er 4,6 millioner rene bankinnskudd.

Lønnskostnadene beløp seg til 668.822 kroner, ned fra 1,3 millioner i 2019.

Kaptein Sabeltann AS eies 96,66 prosent av Terje Formoe selv, mens sønnen Marius Eklund Formoe har en eierandel på 3,33 prosent.