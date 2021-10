Christen Sveaas vant dokrangel ved museum

Ifølge Dagens Næringsliv dømmer også Ringerike, Asker og Bærum tingrett arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) til å betale det Christen Sveaas-eide museets sakskostnader på nesten 2 millioner kroner.

Striden sto om regningen for toalettene ved galleriet The Twist. Den endte til slutt endte på rundt 15 millioner kroner, tre ganger så mye som budsjettert. Retten har, etter å ha tatt for seg blant annet eposter, kommet fram til at det ble inngått en budsjettgaranti mellom museet og arkitektfirmaet.

Investor og kunstsamler Christen Sveaas vitnet selv i retten, ifølge Ringerikes Blad.

– Toalettene skulle være så kule at folk kunne komme til Kistefos-Museet bare for å gå på do, sa han.

DN har forsøkt å få en kommentar fra BIGs advokat om saken, men ikke fått svar.