– Med så dårlige karakterer må du søke skoleplass øst for Kazakhstan, sa min far.

Arendalitten Christoffer Hopstock utdannet seg til fysioterapeut i Polen, flyttet til Oslo og åpnet egne institutter i høyt tempo. Nå satser han videre med treningskonseptet Summit by Hopstock. – Folk tror ikke det er sant: de betaler mindre enn på for eksempel Sats for å kunne trene helt alene i lokalet eller sammen med en fysioterapeut som følger dem opp, sier Hopstock, som har åpnet flere slike studioer og skal åpne et nytt hver måned fremover.

– Det er mange som ikke vil trene på Sats eller Evo fordi det er så mye folk der. Når de trener alene eller sammen med en fysioterapeut i freshe lokaler med fet kunst på veggene, ser vi at de trener mer enn de ellers ville gjort, sier Hopstock.

ENKLE GREP: Christoffer Hopstock deler noen enkle grep om hvordan du får kontroll på nakkesmertene. Foto: Hilde Oreld

I denne episoden av Gründerpraten forteller han blant annet hvorfor han satser så knallhardt på sitt nye treningskonsept, hvilke enkle øvelser du kan gjøre hjemme hvis du sliter med vondt i nakke og skuldre, og hvordan han klarer å kombinere high end trening med relativt lave priser.

