Nedkvitne sa opp en fast lederstilling i offentlig sektor. Med fire små barn har hun hentet 20 millioner kroner for å gjøre alvor av gründerdrømmen om å bygge opp universet friskus.com. Her kan nesten alle landets innbyggere, uavhengig av om de er unge eller eldre, se hva som foregår i sin kommune til enhver tid. Over 25 millioner kroner er nå delt ut gjennom plattformen til bruk på ulike fritidsaktiviteter. 3.000 arrangører er på plattformen og antall brukere har bikket 35.000.

Petersson Nedkvitne har blant annet vært leder for barnevernet, leder for Nav, miljøterapeut og leder for helsetjenesten i kommunen. Lønnen var god, pensjonsordningene var gode og alt var i grunnen trygt og godt. Helt til hun ble gründer:

– Tenk om jeg bare kunne vært normal!

Regnskapsføreren tvang henne til å ta ut lønn fra Friskus Sosiale Entreprenører, og i denne episoden forteller hun at livet som gründer tidvis absolutt ikke frister til gjentakelse. Det er mange utfordringer og mange i offentlig sektor som ikke liker det hun og hennes ti ansatte gjør:

– Jeg må ofte forklare hvorfor mine ansatte skal ha lønn.

