Nordmann kjøpte historisk luksusbåt

Jens Rugseth er mannen bak Crayon, Link Mobility og Sikri samtidig som har en rekke andre investeringer gjennom Karbon Invest. Men Rugseth har nesten like stor interesse for båter som han har for aksjer. Og nå har han tatt en liten dose av aksjeformuen for å realisere en båtdrøm.

Rugseth har kjøpt Swans aller første motorbåt, den 43,5 fot store «Swan Shadow», som egentlig er en tenderbåt som skal følge moderskipet som en skygge. Men Jens Rugseth skal bruke båten ut fra residensen i Kragerø. Til å hjelpe seg har han da tre ganger 350 hestekrefters motorer i hekken, hvilket bringer båten opp i 55 knop.

– Aldri i nærheten

– Jeg har hatt båt i 35 år. Før denne hadde jeg en «Prestige 46» med flybridge. Den kjøpte jeg fordi huset i Kragerø ble skadet av vann, og vi har behøvd båten i fem år for å kunne overnatte i den. Nå står huset ferdig, så da behøvde jeg ikke den båten lenger, og da falt valget på en «Swan Shadow», sier Jens Rugseth til Finansavisen.

GJØR 55 KNOP: – Så fort kjører jeg bare hvis jeg ønsker å skremme noen, og det er ikke så ofte, sier Rugseth. Foto: NTB

Prisen starter mellom 5 og 6 millioner kroner, men Rugseth har måttet bla opp ytterligere én million kroner for utstyr.

– Det er en dyr båt. Jeg har hatt mange båter opp gjennom årene, men aldri noe i nærheten av denne, både hva gjelder kvalitet og utseende. Båten er levert til Heitmann i Drøbak, og jeg får den 22. april. Det gleder jeg meg veldig til, sier Rugseth.

Må ta lappen

– Swan er kjent for sine gode seilbåter og dette er deres første motorbåt. De ser for seg å lage 10–15 båter i året, og min er nummer én eller to. Jeg ser for meg å bruke den mellom Kragerø og Oslo, og over til Hvaler for å besøke venner. Tidligere hadde vi soveplass til seks eller åtte. Denne har soveplass til to, sier Rugseth.

Båtens hastighet gjør imidlertid at Rugseth til tross for sin erfaring fra båtlivet må sette seg på skolebenken for å kunne kjøre den neste år når nytt regelverk blir innført for båter som gjør mer enn 40 knop.

– Jeg har hatt båter som har gått like fort tidligere, men det kan sikkert være greit å ta det kurset selv om jeg ligger mer i 10–15 knop enn i 50. Så fort kjører jeg bare hvis jeg ønsker å skremme noen, og det er ikke så ofte.

DEN SORTE SVANE: Jens Rugseths «Swan Shadow» er komposittgrå med hardtop og diger uteplass for solfylte dager i Kragerø-skjærgården. Foto: Heitmann

Har hatt mange båter

Til KNS forteller Rugseth at valget sto mellom en «Fjord 44 Open» og en «Windy 52 Typhoon».

– Alle tre er veldig flotte. Det trygge valget hadde kanskje vært en av de to andre siden de har vært i markedet noen år, men jeg er veldig forelsket i linjene på Shadow, og syntes det var litt gøy å være med på å få en helt ny båt i markedet, sier Rugseth.

– Jeg har hatt en del båter før. Det startet med en Fjord 725 på begynnelsen av 1980-tallet. Deretter tre–fire forskjellige RIB-er av Grand-typen. Jeg har en «Grand Golden Line 750» i dag og har også hatt en «Cormate T27» i syv–åtte år før jeg i 2018 kjøpte en «Prestige 46», sier Rugseth til KNS.

Pressebildene på «Swan Shadow» er fra Italia der Swan har benyttet en modell som er hvit i skroget. Rugseth er mer den sorte svane, og har valgt en modell i komposittgrå farge.

Båten skulle egentlig vært levert i juni i fjor, men ble utsatt et år på grunn av pandemi og komponentmangel.