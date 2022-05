Seriegründer Jesper Algaard (40) har sett at mange ønsker seg nye venner eller noen å gjøre aktiviteter sammen med. Basert på maskinlæring og gratisappen Venn, kobler han mennesker for vennskap og aktiviteter. – Brukerne er mellom 16 og 90 år og nesten halvparten av dem er i et forhold. Likevel savner de venner og aktivitetspartnere, sier Algaard. Målet er å bygge et globalt milliardkonsern.

– Alt tilsier at dette er noe man ikke skal bruke tid og penger på, men appen løser et problem for 30-45 prosent av jordens befolkning, så det er jo et marked for dette, sier Algaard.

