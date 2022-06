Tre av fire planlegger ferie i Norge

Det er Opinion som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Turistforeningen. Halvparten av de spurte svarer også at de vil på fjelltur i sommer og 60 prosent svarer at de ønsker å gå fottur i skog og mark eller langs kysten i løpet av ferien.

– Etter to år med pandemi ser vi at stadig flere grupper har oppdaget Norge som ferieland, og vi har ikke gått lei av Norge, snarere tvert imot. Vi ser etterspørsel og interesse for unike naturopplevelser og spennende aktiviteter, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening.

I DNT forbereder de seg på at mange kanskje sliter med å få tak i pass eller er blitt urolige over de kaotiske tilstandene på flere flyplasser i Europa. Denne uka gjennomførte organisasjonen en plakatkampanje ved Oslo lufthavn og på flyplassen i Alicante i Spania hvor budskapet om at det er «ingen skam å snu» ble gjort kjent.

– Undersøkelsen ble dessuten utført før problemene med flyplasser og pass tiltok, så det kan påvirke folks ferieplaner ytterligere. Jeg vil absolutt anbefale å planlegge norgesferien nå, sier generalsekretæren.

