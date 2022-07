Fikk du tilbake litt penger på skatten og lengter etter et glass med brunt brennevin? Da skulle du ha vært med på auksjonen for fatet med single malt-whisky fra Ardbeg, Cask No. 3.

Den 47 år gamle skotske single malt-whiskyen ble solgt til en anonym kjøper fra Asia for det som trolig er en rekordsum for whisky – 16 millioner britiske pund, eller rett i underkant av 200 millioner kroner, ifølge BBC.

Tønnen inneholder whisky tilsvarende 440 flasker på 70 cl, noe som gir en svimlende pris pr. flaske på 36.000 pund, eller omtrent 440.000 kroner.

«Så lite whiskey har overlevd fra denne epoken, noe som gjør dette fatet virkelig unikt. Og dens komplekse smaker vitner om den ekstraordinære dyktigheten til Ardbeg-teamet som har tatt vare på den gjennom flere tiår. Jeg ser frem til å utforske hvordan det fortsetter å utvikle seg i løpet av de neste fem årene», kommenterte direktør i Ardbeg, Bill Lumsden.

– Lidenskap

«Cask No. 3 er en ekstraordinær smak av Ardbegs fortid. Aromaene er nøtteaktige, urteaktige og røykfylte, mens smaken av tjære, espressokaffe og grønnmynte har en forbløffende finesse for en whisky av en slik alder», la Lumsden til.

«Selv om den sjeldene whiskyen nå er utilgjengelig for alle unntatt én av våre fans, legger vi den samme lidenskapen og omsorgen i hver eneste flaske Ardbeg som i denne eksklusive single malten fra 1975,» sa adm. direktør i Ardbeg, Thomas Moradpour, ifølge The Drinks Business.

Whiskyen, som ble destillert i 1975, ble originalt oppbevart på to separate fat i 38 år; et bourbonfat og et sherryfat. I 2014 ble whiskyen kombinert på et ex-oloroso sherryfat.

«For bare 25 år siden var Ardbeg på randen av konkurs, men i dag er vi en av de mest ettertraktede whisky-produsentene i verden», sa Moradpour.

Ardbeg vil donere bort omtrent 12 millioner kroner fra salget til veldedige formål.