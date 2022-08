Strømmetjenesten Disney+ fikk 14,4 millioner nye abonnenter i kvartalet som endte 2.juli. Dette var langt over analytikernes forventninger på 10 millioner, og det totale antallet er nå 221 millioner, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.

Det er første gang siden lanseringen i 2019 at Disney har flere betalte brukere enn konkurrenten Netflix som etter en nedgang i år har 220,67 millioner brukere.

Selskapet økte de totale inntektene med 25 prosent fra samme kvartal i fjor, til 21.5 milliarder dollar. Inntektsøkningen ble drevet av en 11 prosent økning i mediasegmentet og en 70 prosent økning i inntekter fra fornøyelsesparkene.

Fortjeneste per aksje endte på 0,77 dollar, opp fra 0,5 dollar året før.

Kvartalstallene ble offentliggjort etter børsens stengetid onsdag. Aksjen steg 3,98 prosent på New York børsen i forkant av publiseringen. I førhandelen torsdag er aksjen opp nesten 10 prosent.

Skal vokse videre

Selskapet annonserer også at de skal lanserer en annonsefinansiert versjon av strømmetjenesten, og at de vil heve prisen på det ordinære abonnement.

Administrerende direktør Bob Chapek har satt et mål om å nå mellom 230 millioner og 260 millioner Disney+-abonnenter innen utgangen av 2024 – eller et gjennomsnitt på 8,5 millioner per kvartal.