Snart en halv million hytter i Norge

Totalt ble det oppført 24.088 nye fritidsbygg i perioden 2014-2018, og dette tilsvarer rundt 5 prosent av alle hytter i Norge, viser oversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det bygges aller flest hytter i Oppland og Buskerud – 31 prosent av alle nye fritidsbygg i femårsperioden.

Samtidig viser oversikten at flest nye hytter ble oppført i lavlandet – mellom 0 og 50 meter over havet. Her ble 5.600 nye hytter oppført – 23 prosent av det totale antallet nye fritidsbygg.

Den høyestliggende hytta ble oppført over 1.600 meter over havet.

(©NTB)