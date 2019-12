Kristin Skogen Lund betalte 15 millioner for hytte i Oslofjorden

På 1990-tallet handlet det om å kjøre så langt ned på sørlandet man kunne komme for å nyte sommerdager. Blindleia nær Kristiansand var førstevalget for mange.

Men etter noen regnfulle sommere fant mange ut at det ikke var verdt kjøreturen, og Oslofjorden tiltrakk seg mange som jaktet på mer kortreiste sommerdager.

Nå har Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund kastet seg over en av de finere eiendommene på Søndre Langåra mellom Spro på Nesodden og Nærsnes på Oslofjordens vestside.

ØSTVENDT: Kristin Skogen Lunds nye eiendom mellom Oslo og Drøbak har en stor og nyttig molo. Foto: 1881.no

Storslagen molo

Kristin Skogen Lund har betalt 15 millioner kroner for eiendommen som består av to bygninger, henholdsvis Søndre Langåra 6 og 8.

Eiendommen ligger på øyas østside med stor skiferlagt terrasse og ditto trapper og gangsti ned til sjøen. Ved vannet har eiendommen et stort og praktfullt kaianlegg som danner en molo som effektivt sørger for smult badevann for Schibstedtoppen.

Der nede forsvinner imidlertid solen tidligere, men Søndre Lågøya er ikke høyere enn at det bør være forholdsvis gode solforhold ligg høyere opp på eiendommen.

Forrige gang eiendommen var omsatt var i 1990. Da ble den omsatt for 1,8 millioner kroner, men det var mens Norge var på full fart inn i bankkrise, og man kunne få tosifrede rentesatser på bankinnskudd.

Geelmuyden som nabo

Søndre Langåra ligger i Frogn, og er den nordligste av de tre øyene Aspond, Lågøya og Søndre Langåra som man passerer før Håøya og Drøbaksundet på vei ut fjorden.

Så nær Oslo er det ofte snakk om små krypinn på øyene nærmere Oslo. Søndre Langåra var visesangeren og TV-kjendisen Erik Byes øy.

Og i den grad Kristin Skogen Lund skulle ønske seg å sosialisere på sommerdagene har hun mulighet til å spasere over på vestsiden av øya, der Hans Geelmuyden har sitt sommerparadis.

Geelmuyden har i mange år hatt Søndre Langåra som sin sommerøy. Av grunnboken fremgår det at Geelmuyden-familien har hatt eiendommen i mange tiår og at Hans Geelmuyden overtok i 1997.

20 km fra jobben

I luftlinje har ikke Kristin Skogen Lund mer enn 20 kilometer fra jobb til sommerhytta.

I praksis blir det likevel en kjøretur på 1 time før man må ta båten ut til øya. Hvis ikke man velger transporten Google foreslår da, hvilket er å kjøre til Vippetangen, ta danskebåten, hoppe i vannet og svømme inn i det båten passerer hytta. Men også det skal ta over en time.

Schibsted pressetalsmann Atle Lessum svarte lynraskt da Finansavisen spurte om Skogen Lund ønsket å si noen ord om eiendomskjøpet.

«Absolutt ikke», var det kontante svaret på SMS.

De tidligere eierne av eiendommen er Inger Lund og høyesterettsadvokat Ole Lund, som er Kristin Skogen Lunds svigerforeldre.