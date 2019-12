Obama-paret kjøpte feriehus til 106 millioner

Obama-paret har sikret ny feriebolig på øyen Martha's Vineyard med sjøen som nærmeste nabo i Massachusetts. Paret skal ha vært på øya på sommerferie en rekke ganger tidligere.

Boligen er rundt 620 kvadratmeter stor, og prisen er 11,75 millioner dollar, tilsvarende 106 millioner norske kroner, skriver People.

Kjøpet ble også omtalt i sommer. Da ble prisen satt til 14,85 millioner dollar. Men nylig meldte People at de har fått bekreftet at den endelige prisen ble lavere, 11,75 millioner dollar. Det betyr en rabatt på 28 millioner norske kroner for Obama.

Selger skal være Wycliffe Grousbeck, som eier basketlaget Boston Celtics, og eks-konen Corinne Basler Grousbeck. De kjøpte stedet i 1998. Siden 2015 har det vært ute for salg.

IDYLLISK: Her er det nye landstedet til Obama-paret. Foto: Google Earth

Eiendommen på Martha's Vineyard har syv soverom og åtte bad. Stedet har også en suite med peis, to gjesterom, garasje til to biler, båthus og svømmebasseng. Det er store flater med gress og trær.



Ifølge Gazette og TMZ leide Obama-paret huset i sommer. Det bor rundt 15.000 på øya til vanlig. Bill og Hillary Clinton har også brukt mye tid på øya.

Snittemperaturen der om sommeren skal være 23,4 grader i juni, 26,7 grader i juli og 26,3 grader i august.