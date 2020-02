Kraftig prisoppgang i fjellet

Hytteprisene i fjellet stiger som aldri før, kan partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret fortelle til DN.

– Salget av fjellhytter som ligger minst 800 høydemeter over havet ligger på et skyhøyt nivå. Da vi tok et dypdykk i disse tallene nylig, ble vi virkelig overrasket, sier Øye til avisen.

Tar man utgangspunkt i alle fjellhytter som ligger 800 meter over havet, uten å ta hensyn til destinasjon, steg medianprisen (ikke gjennomsnittsprisen) fra 1,9 millioner i 2018 til 2,4 millioner i 2019 – en prisvekst på 26 prosent.

Eiendomsmegler Stig Henning Svartor i Privatmegleren Lillehammer har merket kjøret i hyttemarkedet på Hafjell og Kvitfjell i januar. Så langt i år har de solgt 30 fritidsboliger.

– Januar har vært all-time high for min del, jeg har aldri solgt så mye bra i januar før, da snakker vi om fritidsboliger pluss minus ti millioner, sier han til DN.