Hytteprisene stiger for femte år på rad

- Det er lavere prisvekst enn de fire foregående årene, men det er også et veldig stort volum. Omsetningstiden ligger fortsatt på et normalnivå, og vi tror ikke at den lavere prisveksten er tegn på at markedet er tyngre. Det er et godt og balansert marked med en god tilbudsside, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

EIENDOM NORGE: Adm. direktør Henning Lauridsen. Pressefoto Eiendom Norge

Mens prisveksten var 8,3 prosent i 2015 og 7,7 prosent i 2016, falt den til 5,7 prosent i 2017 og 5,4 prosent i 2018.

Lenger tid å selge

Fra februar 2019 til januar 2020 ble det solgt 3.899 fjellhytter i Norge – en oppgang på 2,4 prosent fra foregående år.

Dette er ny rekord i antall omsetninger, men gjennomsnittlig salgstid øker: Det tok i snitt 101 dager å selge hytter på fjellet i fjor, mot 90 dager i 2018 og 84 dager i 2017. Salgstiden har imidlertid gått vesentlig ned fra 2014 og 2015, da det tok 123 og 133 dager henholdsvis.

– Man har ikke dårlig tid når man kjøper fritidsbolig, omsetningstiden er på et helt normalt nivå når man ser dette over tid, sier Lauridsen.

Det er kommunene Trysil, Ringsaker (Sjusjøen), og Krødsherad og Sigdal (Norefjell og Haglebu) topper statistikken over flest omsetninger.

Raskest sist år gikk det i Kvam med 49 dager. Tregest går det i Bykle (Hovden m. fl.) med 137 dager.

2,5 prosent under prisantydning

I snitt ble fritidsboliger på fjellet solgt 2,5 prosent under prisantydning. De tre foregående årene ble hyttene i snitt solgt 0,6-1,2 prosent under prisantydning.

– 2,5 prosent under prisantydning er også helt normalt i hyttemarkedet over tid. Dette markedet skiller seg fra boligmarkedet, hvor det er mer samsvar mellom kjøper og selgers prisforventninger, sier Lauridsen.

Det er økt volum og bra trykk, men ikke en voldsom prisoppgang Christian Haatuft, Eiendomsmegler1 Geilo

– Ikke spekulanter i markedet

Christian Haatuft i Eiendomsmegler1 Geilo kjenner seg igjen i statistikken.

REKORDÅR I FJOR: Christian Haatuft i Eiendomsmegler1 Geilo. Foto: Andreas Klemsdal

– Det er økt volum og bra trykk, men ikke en voldsom prisoppgang. Markedet preges av rene kjøpere og selgere, det er ikke spekulanter i markedet, folk kjøper for å bruke hyttene selv. I tillegg produseres det relativt mye nytt i markedet som holder prisene noe nede, sier Haatuft.

– Jeg har i dag solgt en hytte til 7,1 millioner kroner, hvor prisantydningen var 7.450.000. Det blir gjerne forhandlinger, men spesielt attraktive objekter kan gå over prisantydning når det blir budrunder, legger han til.

Norge trygt og godt

Haatuft solgte ikke mindre enn 19 eiendommer i januar og rett i underkant av 150 i fjor.

– Vi hadde vårt beste år i fjor. Også januar i år var det beste noensinne. Den svake kronekursen bidrar til at man vil feriere hjemme. Med coronaviruset nå er det ikke så attraktivt å reise på cruise heller. Den norske fjellheimen er trygg og god, sier Haatuft.

Snøsikkerhet, umiddelbar nærhet til langrennsløyper og relativt kort avstand til alpinbakker er noe av det hyttekjøperne ønsker seg.

– Vi ser også at veldig mange av kjøperne har arvede penger og er typisk 40-60 år. De vil gjerne ha to oppholdsrom hvor hver generasjon kan trekke seg tilbake, sier han.

Dyreste hyttekommuner

De høyeste medianprisene er i kommunene Øyer (Hafjell), Hol (Geilo, Uastaoset og Haugstøl) og Flå, som alle hadde medianpriser godt over 3 millioner kroner.



Hol kommune ligger bare bak Øyer kommune på prisstatistikken over de dyreste hyttekommunene. Medianprisene ligger på 3.985.000 og 3.400.000 henholdsvis.

– Man må huske på at Geilo også har mange eldre hytter som trekker ned medianprisene, noe Hafjell ikke har. Geilo har jo en hundreårig hyttehistorie ettersom Bergensbanen åpnet i 1910. Vi har imidlertid flere store og dyre hytter, sier Haatuft.

Den dyreste hytta som Eiendomsmegler1 Geilo solgte i fjor kostet 44 millioner kroner.

– I januar har vi ikke solgt hytter over 10 millioner kroner, den dyreste tror jeg lå på åttetallet et sted. Men det har også sammenheng med hvilke varer som er i butikken, det har ikke vært så mange dyre hytter til salgs nå. Nyttårsaften solgte vi imidlertid en hytte til 19,5 millioner kroner.

Den typiske fritidsboligen på fjellet i Norge koster nå 2.000.000 kroner.