La ut tre sjøhytter i februar – nå er alle solgt!

– Sjøhyttesesongen er definitivt i gang, sier daglig leder Henrik Tangen i Krogsveen Bamble.

Aldri før har han lagt ut hytter i vinterferien, men i år la han ut tre stykker, og han fikk mange på visning. Det resulterte i salg etter budrunder.

Eiendomsmegler Tore Solberg i EiendomsMegler 1 Sandefjord ber derimot kundene ha is i magen.

– Tradisjonelt sier mange at påsken er startskuddet for salg av fritidseiendommer ved sjøen. For min del har jeg ikke vært så opptatt av påsken opp gjennom årene, men forsøkt å komme ut i markedet når vi opplever respons, kommenterer Henrik Tangen.

I februar opplevde han til stadighet interessenter som tok kontakt, og som ønsket å få beskjed når fritidseiendommene kom for salg.

Snø var strek i regningen

– Det var ingen tvil om at det var vår i luften, og før vinterferien var over ble første hytten lagt ut i markedet. Responsen var veldig god, og vi fulgte derfor opp med å legge ut to hytter til, forteller Tangen, som jobber med hytter på strekningen fra Helgeroa til Kragerø.

Skuffelsen kom imidlertid da vinteren dukket opp i forrige uke.

– Og den varte for vår del gjennom helgen med sludd og snøbyger. Det var sånn sett bare å brette opp ermene og finne frem snøskuffen og måke innkjørsler og terrasser på hyttene, sier Tangen.

Med kaffe på kanne, våt snø i luften og god interesse på forhånd, uteble ikke responsen på visningene. Alle de tre sjøhyttene ble solgt på mandag, to til litt over prisantydning og en litt under.

– Tilbakemeldingene fra visningsdeltagerne forundrer meg ikke. De hadde bestemt seg for at de ønsket å kjøpe hytte i løpet av vinteren, og nå kunne de kjøpe hytte før planer for sommeren var lagt.

STOR INTERESSE: Denne hytten på Rognstranda hadde en prisantydning på 3,9 millioner kroner, og ble solgt for 4,1 millioner kroner. Foto: Foto: Krogsveen

Aldri startet tidligere

Eiendomsmegleren i Bamble la ut to nye hytter mandag, med visning kommende helg.

– Sjøhyttesesongen er definitivt i gang. Jeg har drevet med dette i 24 år, men aldri startet så tidlig som dette, sier han.

Kjøperne er der, og markedet responderer ifølge Tangen godt allerede.

Den ene hytten som ble solgt, ligger på Rognstranda, rett syd for Langesund, med en prisantydning på 3,9 millioner kroner. Hytten gikk over selgers forventning, og ble solgt for 4,1 millioner kroner.

Hytten i Sekkekilveien rett nord for Valle hadde en prisantydning på 4 millioner kroner. Her måtte selger imidlertid fire på pris, og hytten ble solgt for 3,85 millioner kroner.

Hytten i Grunnsundveien, ikke langt fra Sekkekilveien, hvor prisantydningen lå på 4,35 millioner kroner, ble solgt for 4,55 millioner kroner.

OVER PRISANTYDNING: Denne hytten i Grunnsundveien hadde en prisantydning på 4,35 millioner kroner, og ble solgt for 4,55 millioner kroner. Foto: Krogsveen Bamle

– Ikke vår før påske

For eiendomsmegler Solberg i EiendomsMegler 1 Sandefjord starter imidlertid ikke sjøhyttesesongen helt ennå.

– Mange har ringt, men jeg ber dem roe seg ned, det er ikke vår ennå. Våren kommer ikke før påsketider, sier Solberg til Finansavisen.

Han endte forrige sesong i månedsskiftet oktober–november, og legger ikke noe ut noe før det er ordentlig vår.

– Akkurat når det er, er vanskelig å si, men rundt påsketider. Det er kjedelig å ha lagt ut en godbit, og så er det 20 centimeter med snø.

Flere som vil selge

Ifølge Solberg består markedet naturlig nok av både selgere og kjøpere, men med overvekt av de som ønsker å selge.

– Vi har daglige forespørsler, og de som vil selge, blir det flere av, sier hyttemegleren, som har avtalt flere befaringer denne uken samt neste uke.

Det lønner seg ifølge megleren å være tidlig ute, da han opplever at det ofte er flere løse tråder i forkant av et salg, enten det er praktiske ting, det juridiske eller det emosjonelle rundt eiendommen innad i familien.

– I hvilket prissjikt ligger objektene du har fått inn så langt?

– Det er begge deler. Jeg har konkret fått en eiendom til rundt 30 millioner kroner i Færder kommune, og en til rundt syv millioner kroner. Jeg skal se på flere denne uken. Store og små.