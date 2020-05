Megler: – Prisene kommer til å eksplodere

– Jeg tror prisene på fritidsbolig kommer til å eksplodere, sier eiendomsmegler Anders Langtind til Finansavisen.

Han peker på at muligheten for utenlandsreiser er null for inneværende år, og at folk har innsett at de kommer til å måtte feriere i Norge.

– Det gjelder ikke bare i år, men de neste tre til fem årene, fortsetter Langtind.

Dyrt å reise utenlands

Han peker på at ikke bare kommer folk til å være skeptiske til å reise utenlands når det åpnes for det, men flyprisene kan også gå i taket.

– Nå er ikke jeg noen flyanalytiker, men når man ser på Norwegian - alle lurer på om de vil overleve eller ikke. Hvis de ikke overlever er det ikke så usannsynlig at det å fly i fremtiden kommer til å være dobbelt så dyrt, sier Langtind, og legger til:

– Hvis det det å reise til Spania med familien kommer til å koste 50.000 kroner, er det mange som ikke kommer til å reise.

Han ser også en annen trend i markedet for fritidsboliger.

– Vi har hatt mange kunder som har skullet selge fritidsboligen sin, men som nå ikke ønsker å selge likevel, fordi de skal feriere hjemme. Det er oppskriften på den perfekte stormen: utbudet blir lavt og kjøpsinteressen er høy, så vil prisene nødvendigvis stige, sier Langtind.

Han forteller om en hytte like ved Fredrikstad som lå ute for 8 millioner kroner, som etter kun ett døgn var solgt for 10 millioner kroner.

15-20 prosent

– De som vil oppleve den største prisoppgangen er nok sjøhyttene.

– Så hvor mye kan prisene stige?

– Innenfor noen spesielle områder langs kysten - i nærheten av Østlandet langs vannet, kan man nok se priser stige mellom 15 og 20 prosent. Det skulle ikke overraske meg i det hele tatt, sier Langtind, og fortsetter:

– Når det gjelder hytter på fjellet har vi mye mer å velge i , men at de kan få en prisoppgang fra 3-5, kanskje så mye som 8 prosent i løpet av de 12 neste månedene er ikke utenkelig, sier Langtind.