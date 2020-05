Hett hyttemarked på Sørlandet

– Etter et noe roligere marked de siste par årene, har vi merket stor pågang hele siden koronaen kom, sier salgsleder og partner for Exbo Eiendomsmegling i Mandal i Agder, Pål Ødegård.

Han forteller Fædrelandsvennen om «enormt med henvendelser» i påsken og mange på visning.

– Det har blitt veldig billig å låne penger, og mange som har lån har halvert rentekostnadene sine på et par måneder. De som har beholdt jobben, har fått en vesentlig bedre økonomi, sier Ødegård.

Ifølge tall han har hentet inn lå snittprisen på fritidsboliger på Sørlandet på 2,97 millioner med en kvadratmeterpris på 42.200 kroner i perioden fra nedstengningen av Norge 13. mars og fram til 22. mai. I tilsvarende periode i fjor var snittprisen 2,8 millioner og kvadratmeterprisen var på 35.400 kr.

Salgsprisen har i år i snitt ligget 1,3 prosent over prisantydning, i fjor lå den på 0,7 prosent over antydningen.

Sørmegleren i Lillesand opplever at hytter fra en til tre millioner selger raskest, og en tendens til at hyttekjøperne blir stadig yngre, slik at 30-årige kjøpere ikke lenger er unormalt.

Finn.no melder om stor interesse for kjøp og leie av fritidsboliger, og særlig i områdene Agder og Vestfold og Telemark. For kjøp av fritidsbolig har Agder har hatt en økning i trafikk på over 100 prosent hittil i mai på Finn, sammenlignet med samme periode i fjor, mens Vestfold og Telemark har over 80 prosent økning.

