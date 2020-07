Investoren har nå bekreftet kjøpet av kongehytta

I begynnelsen av juli avslørte Børsen at Märtha Louise endelig har solgt kongehytta på Hankø etter først å ha blitt lagt ut for salg i august 2018. På dette tidspunktet uttalte megler Torbjørn Ek til Børsen at de ikke ønsket å gå ut med pris og kjøper av den historiske hytta.

Nå har derimot Jan-Erik Loland bekreftet til E24 at han og kona har kjøpt eiendommen.

Investoren sier derimot videre til E24 at de ikke ønsker å gå ut med summen de måtte ut med for å sikre seg hytta på Hankø.

Kronprins Olav kjøpte stedet i 1947 og det er siden den gang gjort flere store oppgraderinger som et utendørs saltvannsbasseng og eget dusjanlegg.

Eiendommen er på 400 kvadratmeter og har blant annet egen brygge og båthus.