Jan Kolberg selger eiendommen som tidligere var eiet av dronning Sonja

– Jeg vil ikke kommentere det. Det er en privatsak. Vi ønsker ikke å profilere et eventuelt salg. Vi ønsker å være anonyme, sier Jan Bernhard Kolberg (78) til Finansavisen.

Flere kilder opplyser til Finansavisen at sommerparadiset i nordenden av Røssesundet på Tjøme nå skal være solgt.

Det understrekes imidlertid at det har vært viktig for Kolberg-familien at salget skulle holdes hemmelig.

Det er dog ikke tinglyst noen sikring på eiendommen, og langt mindre noen ny tinglysning. I grunnboken står Jan Bernhard Kolberg og Jorunn Nystedt Kolberg fortsatt som eiere av eiendommen, som har adresse Medøåsen 3.

Startet salg i fjor

Kilder opplyser til Finansavisen at Kolberg skal ha vurdert å selge sommerparadiset som følge av at det er stort, og mye å holde i orden. Salgsplanene skal ha vært spredt til potensielle interessenter i fjor høst, men det er først nå det snakkes om at eiendommen er solgt.

Eiendommen var opprinnelig eiet av familien til dronning Sonja, som kjøpte den på 1930-tallet. Dronning Sonja overtok eiendommen i 1953. I 1984 ble hytta pusset opp, og i 1992 solgte Dronningen eiendommen til den amerikanske millionæren Robert Cranston Kanuth og hans norskfødte kone Elisabeth Gay Kanuth. Prisen var da 4,5 millioner kroner.

I 1999 kjøpte Jan Bernhard Kolberg eiendommen for 11 millioner, etter at den først var forsøkt solgt for 12,5 millioner.

Rev alt

Da Kolberg kjøpte eiendommen, var hovedhuset på 249 kvadratmeter med hagestue på 60, terrasse på 80 og balkong på 40. Bygningsmassen var langt større enn det man senere fikk bygge på Tjøme.

Kolberg valgte imidlertid å rive den gamle kongehytta og erstatte den med et stort skipperhus i klassisk sørlandsstil.

Coronasommeren er trolig Kolbergs siste på Medøåsen. Kolberg humrer av spørsmålet.

– Du gir deg ikke? Det kan hende det kommer corona til Tjøme, så da må man være andre steder, svarer Kolberg kryptisk.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere hva som skjer med hytta.

Anslått verdi: 50 mill.

Kilder med kunnskap om hytteprisene på Tjøme anslår at Kolberg-hytta har gått for rundt 50 millioner kroner. Flere med kunnskap om prosessen bekrefter at verdien skal ligge i dette området, men at også andre eiendommer på Tjøme har en slik verdi.

Selv vil ikke Kolberg svare på hvor mye den er verdt, hvorpå vi går over til å spørre om det er varmt i sommerparadiset.

– Nei! I dag morges var det 12 grader, men nå er det 18, sol og lite vind, så det er greit, men det er ikke badevær for oss som er oppe i årene. Vi liker å hygge oss med avisen og en kopp kaffe.

– Jeg tror vi får ønske hverandre en riktig god sommer, tenker jeg, avslutter Kolberg.

Knuser Tjøme-rekorden

Eiendomsmegler Tore Solberg har etterhvert fått en solid hånd om dyre eiendomssalg også på Tjøme i tillegg til hjemmebanen Sandefjord. Tidligere i år solgte han en eiendom i Sandefjord for rekordhøye 36 millioner.

Rekorden på Tjøme er på 35 millioner og tilhører Joakim Varner, men den skriver seg ti år tilbake i tid. Tidligere i år solgte XXL- og Elkjøp-gründer Tore Tidemandsen sin hytte på Østfold-siden for 37,5 millioner.

Solberg snakker velvillig om andre salgs- og kjøpsoppdrag han har – deriblant to kjøpere som har avsatt 50 millioner kroner til hyttekjøp i området. Disse skal imidlertid ikke være aktuelle for Kolberg-eiendommen.

– Jeg har ingen kommentar til den saken, sier Tore Solberg bestemt.