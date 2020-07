Bjørn Maaseide kjøper hytteidyll på Sørlandet for 27,5 millioner

– Det har gått fort. Vi kjøpte hytta torsdag, og mandag flyttet vi inn, sier Bjørn Maaseide til DN, som omtalte saken først.

Maaseides nye hytte, kjøpt av Petter Sundt-arving Christian Gruner Sundt, ligger rett ved Blindleia. Sundt ga 24 millioner kroner for strandeiendommen tilbake i 2010. Den nye prislappen er 27,5 millioner. Noe innbo og småbåter følger med.

Eiendommen består at et hovedhus, to annekser, garasje og båtgarasje. Det er bryggeanlegg, egen strand og tennisbane, skriver DN. Det er boplikt på området, som løses med å leie ut en av bygningene, bekrefter Maaseide til avisen.

Han har over flere år tilbrakt mye tid på Sørlandet. I sine yngre år var 52-åringen fra Rogaland en av Europas beste volleyballspillere på lag med Jan Kvalheim. I 1994 tok de EM-gull.