Knallresultat for Kvitfjell-utbygger

SOLSIDEN: Kvitfjell Vest har de dyreste hyttene på Kvitfjell. Her utsikt over Kvitfjell Vest fra Varden. Foto: Privatmegleren

I 1998 kjøpte familien sin første tomt på Kvitfjell, bygde hytte og kjøpte deretter nabotomten for å forhindre at noen skulle bygge foran dem. Senere ønsket noen å kjøpe hytten, og siden den gang har det bare ballet på seg for eierne av Kvitfjelltoppen og Kvitfjell Vest.

Selskapet selger hyttetomter, men bygger også selv hytter og leilighetsprosjekter på Kvitfjell. Selskapet har blant annet bygget ut Nirvana-leilighetene på Kvitfjells vestside.

I fjor omsatte Kvitfjelltoppen og Kvitfjell Vest konsolidert for 120,4 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 83 prosent år-over-år.

Gunnar Jenssen, som i forbindelse med sin utbygging på Kvitfjell ble omtalt som «Kvitfjell-kongen», gikk bort i september i fjor. Selskapene er nå eid av Sidsel Lindberg og Line Lindberg Jenssen gjennom morselskapet Tradisjonsbygg Eiendomsutvikling.

Totalt endte Snarøya-familien med 24,7 millioner kroner på bunnlinjen i fjor.

Adm. direktør Sidsel Lindberg ønsket ikke å kommentere fjorårets tall mandag.

Prosjekter satt på vent

Myndighetenes hytteforbud for å forhindre smittespredning i områder med lav sykehuskapasitet medførte redusert salgsaktivitet for nybygg på fjellet i vårmånedene.

I april i år kunne Lindberg i Kvitfjelltoppen og Kvitfjell Vest opplyse til Bygg.no at selskapets prosjekter går sin gang, og at det jobbes videre med prosjekter som skal behandles av Ringebu kommune til våren.

På spørsmål om hva hun tror for hyttemarkedet videre, svarte hun:

«Når denne situasjonen har roet seg, vil det nok ta seg opp igjen, men det er ikke sikkert at det blir slik det har vært. Vi må være positive. Det kan også være at en konsekvens av dette blir at nordmenn ønsker å bruke mer tid innenfor landets grenser. Det er ikke godt å si».

Finn.no har nå 74 hytter til salgs på Kvitfjell, mens 13 tomter er ute for salg. Kvitfjelltoppen og Kvitfjell Vest har fem prosjekter i startfasen og under bygging, både leiligheter og tomter.

Ifølge DNB Eiendom steg hytteprisene ved fjellet med 4,4 prosent fra 2018 til 2019. Det var hytter ved alpinanlegg som steg mest, med 5,5 prosent.

Kvitfjelltoppen (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 98,9 46,1 Driftsresultat 26,8 7,9 Resultat før skatt 25,1 6,6 Årsresultat 19,6 5,1