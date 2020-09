Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, betalte nær 20 millioner for sjøhytte

«Drømmeeiendom i Mandalskjærgården» konkluderte eiendomsmegler Christian Forum i Privatmegleren Sædberg & Lian. Den drømmen delte Kjell Inge Røkke og hans eldste sønn, Kristian Monsen Røkke.

Totalt usjenert på sørsiden av øya Landøy der kun Udøy beskytter mot vær og vind fra Skagerak – der planlegger Kristian Monsen Røkke å tilbringe feriedager.

Kilder opplyser til Finansavisen at pappa Kjell Inge Røkke stilte opp med millionene – nærmere 20 i tallet, men Kristian Monsen Røkke bekrefter til Finansavisen via Aker-pressetalsmann Atle Kigen at det er ham selv som har kjøpt hytta.

TRYGG HAVN: Kristian Monsen Røkke kan se frem til sommerferie absolutt så langt sør i Norge man kan komme – i området der pappa Kjell Inge fikk bygget reketråleren Trygg. Foto: Berit Roald

Solgt på 10 dager

– Det er en veldig gjennomført eiendom både utvendig og innvendig. Den ligger veldig usjenert og fint til i skjærgården og har mye bra kvaliteter både i bygningsmassen og i eiendommen forøvrig. Den er sjeldent godt gjennomført, sier eiendomsmegler Christian Forum.

21. august la han ut eiendommen for salg. 1. september kunne han klaske på et «Solgt»-merke på Finn-annonsen – angivelig etter en heftig budrunde.

Landøy 66 (1 / 7)

– Etter at vi la ut eiendommen har det vært det god interesse, men jeg har ingen kommentar til budrunde eller pris, sier Forum.

Selger er den pensjonerte byggmesteren Gustav Olsen og Jorunn Lønning. De la ut den arkitekttegnede funkisperlen med stort bryggeanlegg, molo og sirlig opparbeidet hage for 14,7 millioner kroner.

I dette området får rogalendinger gjerne boltre seg fritt uten sjenerende konkurranse fra Oslo-folk, som synes bilveien selv til Blindleia er for lang. Her snakker vi en times kjøring forbi Kristiansand – i tillegg ut på en øy.

GJESTFRITT: Kjell Inge Røkke kan glede seg over at juniors sørlandshytte har en egen gjestedel der han sikkert får innlosjere seg hvis det blir coronasommer neste år også. Foto: Lise Åserud

Kjøpte usett

Det skremte ikke Kristian Monsen Røkke. Det gjorde heller ikke budrunden som skal ha endt helt opp mot 20 millioner kroner slik at eiendommen er den dyreste i Lindesnes kommune, som Mandal er en del av.

Hverken far eller sønn Røkke tok seg bryet med å oppsøke eiendommen. Den skal ha blitt kjøpt usett ut fra bilder.

Når det er sagt er Kjell Inge Røkke godt kjent i området – særlig fra tiden da han bygget reketråleren Trygg, hvilket skjedde i Mandal.

Tettstedet Tregde ligger rett innenfor Langøy – man må bare passere Buøy der eventarrangør Jan Fredrik Karlsen har sitt sommersted. I nærheten holder også Bjørn Risa i Risa Anlegg til.

Hvis Kristian Monsen Røkke stoler på Google, må han påregne 4,5 timers biltur til Tregde. Men om få år er det motorvei hele veien, og da skal man kunne kjøre Oslo-Mandal på 3 timer og 20 minutter.

Gir skattekutt

Vel fremme på hytta kan Kristian Monsen Røkke nyte 135 kvadratmeter bruksareal og en tomt på pene 8,3 mål. Hytta har fire soverom, og med en formuesverdi på 1,3 millioner kroner kan pappa helt fortjent kvittere bort 18-19 millioner fra formuesgrunnlaget.

Selve hytta er bygget i 2013 og har både gjestedel og anneks som ligger i et atrium perfekt skjermet for vær og vind. Likevel loves det at solen har fri innpass. Brygga har god dybde og plass til flere båter.