Skihytte i Aspen til salgs for 400 millioner kroner

LUKSUS: Denne hytta i USA er til salgs for over 400 millioner kroner. Foto: The Agency

Meglerbyrået TheAgency har en hytte som er til salgs for 45 millioner dollar, tilsvarende cirka 405 millioner kroner. Hytta ble bygd i 2006, og er for første gang ute til salgs.

Den må kunne sies å ha det meste på stell. Luksushytta inneholder 9 soverom og 14 baderom, har egne barer med en rekke spill, kino, basseng og flere stuer. Den er selvsagt plassert rett ved alpinbakkene i Aspen.

Noen av soverommene har egne kjøkken tilknyttet, som ifølge meglerbyrået The Agency visstnok er en fordel hvis man har store familier med eldre barn i collage-alderen.

Aspen ligger i Colorado og er kjent for å være et paradis for alpinister. Det er svært snøsikkert med sin høyde på rundt 3.400 meter over havet.

Til sammenligning så er den dyreste fritidsboligen i Norge som ligger ute til salg på Geilo til 39 millioner kroner. Den har seks soverom.