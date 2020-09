SOLGT: Ole Gunnar Solskjær solgte hytta på Oppdal for 7,5 millioner kroner.

SOLGT: Ole Gunnar Solskjær solgte hytta på Oppdal for 7,5 millioner kroner. Foto: Getty

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær har solgt hytta si ved inngangen til Gjevilvassdalen i Oppdal, skriver Adresseavisen.

Sent i august la han ut hytta for salg med en prisantydning på 8 millioner kroner. Men Solskjær fikk ikke prisen han håpet på og måtte selge for 7,5 millioner kroner.

I 2006 kjøpte Solskjær to tomter på til sammen to mål for 600.000 kroner i hyttefeltet Fremre Rasmusslættet.

Hytta Solskjær bygde på eiendommen har et bruksareal på 277 kvadratmeter (kvm), og primærareal på 205 kvm, ifølge salgsannonsen. Den har fire soverom og tre bad. I tillegg er det en stor garasje på eiendommen.

FIN BELIGGENHET: Hytta til Ole Gunnar Solskjær ligger nordvest for Oppdal. Foto: Google Maps

Kjøperne av hytta er ekteparet Morten og Lisbeth-Anita Loktu fra Trondheim. Morten er en profilert næringslivsmann, som i dag har en lederjobb i Equinor.

Tidligere var han konserndirektør og områdedirektør for Drift Nord i Equinor, da selskapet het Statoil. Han har også vært konsernsjef i Sintef. Loktu er også styremedlem i Sparebank 1 SMN.