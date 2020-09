Corona har blitt hyttemarkedets renessanse

LANGT FLERE SALG: Her i Kragerø er snittprisen for en hytte nå 5,2 millioner kroner, om man skal ta det lille utvalget av solgte hytter alvorlig for prisutviklingen. Likevel: 14 hytter ble omsatt i kommunen i årets første fire måneder, mot fem på samme tid i fjor. Foto: Illustrasjonsfoto: Dreamstime