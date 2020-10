Salgsflopp for Buchardt og Svindal

I februar i år skrev Finansavisen om planene på 800 meters høyde på Mosetertoppen, tett inntil alpinanlegget på Hafjell. Med totale investeringer på rundt 900 millioner kroner var det snakk om 220 enheter for salg, restaurant, kafé, sportsbutikk og mer til.

I mars var kun noen få av de 27 leilighetene i det første byggetrinnet solgt, og nå forteller Buchardt at prosjektet er trukket fra markedet. Coronaviruset satte en effektiv stopper for salget i mars og april, og Buchardt og Svindal har ikke opplevd den samme salgsrekylen andre prosjekter kan melde om i sommer. Buchardt sier utfordringen er reguleringsplanen, som tilsier at samtlige leiligheter i prosjektet har utleieplikt.

– Vi hadde mange potensielle kjøpere som virket svært interesserte, men vi fikk tilbakemelding på at de ikke ønsket utleieplikten, hevder Buchardt.

Prisene startet på cirka 3,5 millioner kroner for en leilighet på 60 kvadratmeter, og beveget seg opp mot 6 millioner for 120 kvadratmeter. Da Finansavisen snakket med Buchardt ved forrige anledning virket han ikke så bekymret da han fikk spørsmål om utleie var et krav fra Øyer kommune.

«Ja, det er det. Men vi ser også at veldig mange leier ut uansett, uavhengig om det er en plikt eller ikke. Og for destinasjonen og alpinanlegget ønsker man selvsagt at dette er mest mulig i bruk. Vi vil ha lys i vinduene hele året», svarte Buchardt den gangen.

Nå er tonen en litt annen.

– Vi var optimistiske og trodde det skulle gå, men markedet har fortalt oss noe annet, sier Buchardt.

LANDSBY: Favn Hafjell er inspirert av gamle tiders klyngetun. Foto: Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

– Dårlig løsning

Han mener utleieplikt i prosjekter ment for salg til sluttbruker er lite rasjonell for alle parter, både utbyggere, kjøpere og kommunen selv.

– Når jeg snakker med lokale politikere prøver jeg å fortelle at det er en dårlig løsning å tvinge folk til å leie ut. Det er mer hensiktsmessig å kreve at det skal tilrettelegges for utleie, sånn at folk kan velge selv.

Favn Hafjell Prosjekt på Mosetertoppen, nær gondolens toppstasjon på Hafjell.

Omfatter totalt 220 enheter. Det planlegges også servicefasiliteter som butikk og skiutleie, samt kafé og restaurant.

Byggherre er AlpinCo Gondoltoppen, som eies 80 prosent av selskapet Tregrensa og 20 prosent av AlpinCo. Tregrensa eies av AB Invest (70 prosent), Aksel Lund Svindal (20 prosent) og Gunnar Oveland (10 prosent).

Anslått prosjektverdi er cirka 900 millioner kroner.

Vi nordmenn er litt rare, hevder Buchardt. Hvis vi får krav om å leie ut bruker vi mye energi på hvordan vi skal unngå det. Hvis vi selv får en idé om å leie ut og tjene litt ekstra, blir vi mye lettere motivert.

– I praksis blir det vel så varme senger av å tilrettelegge for utleie enn å pålegge det.

– Kommer dere i fremtiden til å holde dere unna prosjekter der reguleringen tilsier utleieplikt?

– Absolutt ikke, men vi har erfart at det er mye bedre å bygge 100 prosent for utleie eller 100 prosent for privat bruk. Hybriden mellom de to er vanskelig å få til å fungere.

DEBUT: Reiulf Ramstad Arkitekter har tegnet museer, togstasjoner og boligblokker – for å nevne noe. Dette er første gang det prisbelønnede kontoret står bak et leilighetsprosjekt på fjellet. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

Vanskelig å håndheve

Ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli (Sp), forstår frustrasjonen til Buchardt. I revideringen av kommunedelplanen for Hafjell Sør, der alpinanlegget ligger, blir utleieplikten et viktig tema.

– Vi ser utfordringen med utleieplikt på fritidsleiligheter. For den som bygger er det vanskeligere å selge, og det er også vanskelig for kommunen å håndheve at plikten blir fulgt, sier han.

Bakgrunnen for utleieplikten er behovet for såkalte varme senger, at det er steder å bo for folk som besøker alpinanlegget uten å ha hytte selv. For eksempel når det arrangeres alpine konkurranser der både utøvere og publikum trenger tak over hodet. For kommunen handler det også om å sikre lokale arbeidsplasser.

– Vi er nødt til å ha aktivitet i form av restauranter og hoteller. Vi jobber sammen med næringslivet for å finne den beste balansen.

NY PLAN: Aksel Lund Svindal og Anders Buchardt velger å bygge for å leie ut etter at salget ikke gikk som planlagt. Foto: Iván Kverme

Et helt annet case

Nå har altså Favn Hafjell-prosjektet tatt en annen retning der utbygger blir sittende på alle leilighetene selv. Byggingen av det første byggetrinnet på 27 leiligheter er i gang. Høsten 2021 skal de stå ferdig, klare for utleie. AB Invest, investeringsselskapet til far og sønn Buchardt, eier 64 prosent. De andre eierne er Aksel Lund Svindal (16 prosent), Bjørn Erik Borgen (8), Gunnar Oveland (8) og DNB (4).

– Nå blir det et helt annet case og en mer langsiktig investering. Vi går fra et realiseringsprosjekt til en næringseiendom som generer løpende leieinntekter, sier Buchardt.

– Hvordan er utleiemarkedet sammenlignet med salgsmarkedet?

– Begge deler er veldig bra. Det ser vi blant annet på responsen og interessen for Fýri-prosjektet vårt i Hemsedal.

I prosjektet på Hafjell, som består av totalt 220 enheter, skal det også bygges cirka 60 chaletleiligheter med en størrelse på 90-120 kvadratmeter. Disse legges til rette for frivillig utleie og kommer ut for salg i løpet av senhøsten. I tillegg skal det selges 20 hyttetomter.