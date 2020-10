DNT og Skiforeningen blar opp for hytte i Nordmarka

I alt 13 budgivere var med å kjempe om den 40 mål store eiendommen ved Mylla på Hadeland, halvannen times kjøring fra Oslo. Prisantydningen var satt til 3,2 millioner kroner, men budgivningen stanset først på 5,3 millioner.

Kjøperen er Sparebankstiftelsen DNB, på vegne av Skiforeningen og Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og Omegn.

Det betyr at det gamle overnattingsstedet, som i nyere tid har vært leid ut sporadisk til kurs og konferanser, igjen skal åpnes for allmennheten.

KUNNE BETALT MER: Adm. direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB. Foto: NTB

Snudde seg rundt

– Vi har holdt på i hele dag, det har vært et utall bud med små og store budøkninger, sa eiendomsmeglerfullmektig Marius Rundhaug i EiendomsMegler 1 til Finansavisen i går kveld, da kjøperen ennå ikke var offentliggjort.

Kilder forteller at hotellarving Jan Erik Rivelsrud ble observert på eiendommen, men tirsdag ble det altså klart. Adm. direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB forteller om en rask prosess.

Det at DNT og Skiforeningen var så tydelig på at de ønsket å overta eiendommen, kan nok ha påvirket andre budgivere André Støylen, Sparebankstiftelsen DNB

– Det ligger i vår strategi at vi kan gjøre slike investeringer, men det var ikke etablert noen fullmakt på forhånd. Vi oppdaget dette forrige søndag, og det var da prosessen begynte, sier han.

Mer penger i bakhånd

Det er ennå ikke klart hvem som blir den formelle eieren, men det ligger an til at Sparebankstiftelsen DNB blir sittende med hjemmelen og stiller eiendommen til disposisjon.

– Var dere villig til å by mer eller begynte det å bli dyrt?

– Jeg vet ikke om jeg skal kommentere det så mye, men vi hadde en fullmakt som lå noe høyere enn det vi endte med, innrømmer Støylen.



– Det at DNT og Skiforeningen var så tydelig på at de ønsket å overta eiendommen, kan nok ha påvirket andre budgivere, mener han.

Lang historie

Selve hovedhuset er på 315 kvadratmeter, og har i dag 28 sengeplasser. I tillegg medfølger en stor låve, men alt må totalrenoveres. Samme familie har bebodd eiendommen siden 1914 og eid den siden 1953.

Skiløypen mellom Mylla og Sognsvann går rett forbi Trantjern gård, som i mange tiår fungerte som markastue med overnatting og servering. Driften opphørte for drøyt ti år siden.

– Nå skal Skiforeningen og DNT lage et opplegg for videre bruk. Vi ser for oss en ubetjent markahytte og kanskje et nybygg, samt servering og kanskje muligheter for overnatting. Detaljene må vi komme tilbake til, sier Støylen.