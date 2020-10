Bråbrems i hyttebyggingen på fjellet

FLERE KJØPERE, MINDRE BYGGING: Den klassiske oppskriften for høyere priser, om ikke byggeaktiviteten brått tar seg opp igjen. Her fra Beitostølen, der antallet byggetillatelser er halvert fra i fjor til i år.

FLERE KJØPERE, MINDRE BYGGING: Den klassiske oppskriften for høyere priser, om ikke byggeaktiviteten brått tar seg opp igjen. Her fra Beitostølen, der antallet byggetillatelser er halvert fra i fjor til i år. Foto: Gard Setsaas

– Det bygges altfor få nye hytter og leiligheter i forhold til etterspørselen. Det kan føre til en sterk prisøkning på de mest populære og snøsikre destinasjonene i overskuelig fremtid, tror segmentsjef for fritidsboliger i DNB Eiendom, Tone Cecilie Krange.

Bankens meglergren har fremskaffet tall som viser en dramatisk nedgang i byggeaktiviteten til fjells fra 2019 til 2020.

Fallende byggeaktivitet Destinasjon Tillatelser, endring fra 2019 til 2020 Fullførte prosjekter, endring fra 2019 til 2020 Trysil −53 % −71 % Geilo −60 % −62 % Hemsedal −99 % 89 % Hafjell −7 % −36 % Sjusjøen −63 % −46 % Norefjell −5 % −14 % Hovden −71 % −38 % Beitostølen −51 % −40 % Kvitfjell −64 % −34 % Oppdal −65 % −7 % SUM −60 % −43 % Kilde: DNB Eiendom

I Hemsedal skal antallet byggetillatelser ha falt med formidable 99 prosent. Der har til gjengjeld antallet fullførte byggeprosjekter nesten doblet seg i samme periode, noe som viser at slik statistikk kan sprike mye i korte tidsintervaller.

Likevel: Det er jevnt over en kraftig nedgang om observasjonene legges sammen.

I sum faller antallet byggetillatelser med 60 prosent, mens antallet fullførte prosjekter er ned med 43 prosent.

Covid-infisert etterspørsel

– Tilsynelatende er det prosjekter «overalt» i fjellet. Viser disse tallene et riktig bilde?



– Nå har vi tatt ut et kort målebilde og sammenlignet med i fjor. Men etterspørselssiden er blitt større, og det tar gjerne tid før man får startet nye prosjekter, sier Krange.



ØKT INTERESSE OGSÅ FOR ENKLE HYTTER: Tone Cecilie Krange, segmentsjef for fritidsboliger i DNB Eiendom. Foto: DNB Eiendom

Hun viser til at langt flere ser seg om etter en fritidsbolig på hjemlige trakter nå enn i fjor, forårsaket av en mye omtalt pandemi.

I en spørreundersøkelse DNB har foretatt, svarer 7 prosent – tilsvarende 316.000 nordmenn – at de er interessert i å realisere hyttedrømmen.

14 prosent kan tenke seg å leie en fritidsbolig i Norge i løpet av året, mens 78 prosent er uinteressert i både leie og kjøp. I sistnevnte gruppe er det naturlig nok mange som allerede eier en hytte eller fritidsleilighet.

Barnefamilier er overrepresentert i gruppene som sier de er interessert.

– Kan ikke økningen i kjøpere på grunn av corona være et midlertidig blaff?

– Vi vet ikke nok om fremtiden. I starten av pandemien så vi at salget av båter, bobiler og campingvogner boomet. Nå er det mange som skal ta opp båten, og det er ikke sikkert at trenden holder seg. Men hyttekjøperne tror vi har et litt lengre perspektiv, sier Krange.



Upopulær utleieplikt

Finansavisen omtalte nylig prosjektet Favn Hafjell, med Anders Buchardt og Aksel Lund Svindal bak spakene. 140 leiligheter med utleieplikt skulle selges ved Mosetertoppen i Øyer kommune, men prosjektet ble endret til ren utleie på grunn av dårlig interesse i markedet.

Samtidig går leilighetene i andre prosjekter unna. Både på Beitostølen og Geilo forteller utbyggere om høy etterspørsel og en viss oppjustering av priser i nye byggetrinn.

– Folk vil gjerne ha mulighet til å leie ut, men ikke at det skal være en plikt. Det er sånn nordmenn er, de vil eie huset sitt. Folk er heller ikke så interessert i å få være først ut i et nytt og stort utbyggingsområde, sier Krange.

Mer fleksibelt enn bolig

Da Finansavisen omtalte salget av de nye leilighetene i Highland Lodge Fjellandsby på Geilo for et par uker siden, sa eiendomsmegler Christian Haatuft i Eiendomsmegler 1 at «det er en god del ferdigregulerte arealer. Og når markedet er godt, finnes det muligheter for å øke produksjonen».

Derfor holdes prisene på fjellet i sjakk, mener han.

Mange av de som rører på seg i markedet nå på grunn av coronasituasjonen har en prisrange opp mot halvannen million Tone Cecilie Krange, DNB Eiendom

– I motsetning til i byene er det rikelig med utbyggingsområder å ta av?

– Når du kjøper bolig, har du et mye mer avgrenset område å forholde deg til. Det er mange parametre, som skolekretser og arbeidsvei. Hyttekjøpere er ikke alltid så bevisst på hvor de skal. Mange har vært og besøkt venner og tenker «der var det kjempefint», men de kan like gjerne ende opp i et annet dalføre, sier Krange.

Størst prisvekst ved skianlegg

I pressen er det gjerne de dyreste hyttene og prestisjeområder som Geilo og Hemsedal som får størst oppmerksomhet. Her er Finansavisen på ingen måte noe unntak, men mange av de sist påmeldte kjøperne beveger seg i en helt annen priskategori, ifølge DNB Eiendom.

NORGES BILLIGSTE: Eksempel på hytte som får liten oppmerksomhet. På Magerøya i Finnmark kan du eie 32 kvadratmeter i bytte mot 70.000 kroner. Foto: Advokatene Nissen Rønning Kirkesæther

– En positiv og direkte effekt av færre nye hytter og stor etterspørsel, er at salget av brukthytter har tatt seg kraftig opp. Vi ser en stor omsetningsøkning for brukthytter som det tidligere tok svært lang tid å selge. Dette er ofte lavere prisede hytter som har en enklere standard og ligger litt utenfor de mest populære destinasjonene, sier Krange.

– Mange av de som rører på seg i markedet nå på grunn av coronasituasjonen har en prisrange opp mot halvannen million, og halvparten av bruktmarkedet i Norge er i den kategorien.

Likevel: På grunn av det store utbudet av slike hytter, tror ikke DNB Eiendom at disse vil stige særlig mye i pris.

– Det er først og fremst populære hytter og destinasjoner som vil kunne forvente en mer betydelig prisvekst, mener Krange.

PS: I den opprinnelige versjonen av denne artikkelen sto det at Favn Hafjell var kansellert. Det riktige er at leilighetene for salg og tilbakeleie ble trukket fra markedet og at prosjektet er relansert med bare utleieleiligheter. Teksten er korrigert. Red.