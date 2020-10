Økt hyttesalg i alle fylker - og prisene øker også

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var snittprisen på hyttene 2,1 millioner kroner, som er en økning på 11 prosent fra fjorårets priser.

Det ble omsatt flest fritidsboliger i Oslo og Viken og Innlandet med henholdsvis 1.125 og 1.101 omsetninger.

Dyrest er hyttene i Vestfold og Telemark, med gjennomsnittlig kjøpesum på 2,9 millioner kroner, foran. fritidsboligene i Oslo og Viken og Agder med 2,6 millioner kroner.

Ekspertene har allerede spådd at det vil bli fortsatt rift om hyttene, også fremover, selv om de mener årsaken til det store hyttesalget i tredje kvartal er at mange av dem som har ønsket seg hytte i Norge, har forskuttert hyttekjøpet.

For eksempel starter sesongen for salg av fjellhytter normalt når sommeren er over, mens det i år er blitt solgt fjellhytter siden tidlig på sommeren.

– Mange av dem som har ønsket seg hytte i Norge, har nå forskuttert hyttekjøpet. Samtidig har en del av dem som ønsket seg fritidsbolig i utlandet, begynt å se seg om etter noe her hjemme i stedet, sa segmentsjef for hytter i DNB Eiendom, Tone Cecilie Krange til NTB i september.

Et rekordlavt rentenivå bidrar også til at mange tør å realisere et hyttekjøp.

