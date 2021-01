Opplevde bråstopp i Spania, nå tror megler på kraftig prisvekst

– Eiendomsmarkedet på Mallorca har gått ned i størrelsesorden 50 prosent i volum, mens markedet for high-end boliger er ned rundt 30 prosent, sammenlignet med ifjor, forteller Bjørn Kraft i Kraft Properties.

Vanligvis er han i den spanske byen på denne tiden av året, og finner eiendommer til norske kjøpere. Det pleier å være høysesong for nordmenn som ønsker å kjøpe fritidsboliger i varmere strøk, men coronaviruset har satt en effektiv stopper for det.

– Prisvekst på 20 prosent

– Det var mange salg på Mallorca ifjor sommer, men nordmenn har glimret med sitt fravær. I Norge har prisene på hytter og fritidsboliger steget kraftig, mens det på Mallorca ikke har vært prisvekst. Nå tror jeg det blir trangt i døra mot sommeren i år, sier Kraft.

I takt med at nordmenn nå vaksineres merker han at telefonen begynner å ringe igjen og han tror prisene kjapt vil gå oppover.

– Det er ganske klart at prisene vil stige betraktelig. Jeg vil tro minst 15 prosent, kanskje 20 prosent i løpet av 2021, sier Kraft.

LEI AV NORGEFOKUS: Bjørn Kraft i Kraft Properties, mener det har vært for mye fokus på det norske fritidsboligmarkedet. Foto: Håkon Løtveit

I februar spurte Prognosesenteret hvor mange som planla hyttekjøp i Norge og i utlandet de neste seks månedene. I august gjentok de spørsmålet, og to ting overrasket.

Antall husholdninger som planla å kjøpe hytte i Norge steg fra 100.000 til 173.000 og i utlandet ble tallet stående på 75.000 husholdninger, til tross for coronapandemiens inntog.

– Vi har levd i en pandemiboble hvor folk gladelig betaler tre millioner for hyttetomter på fjellet, og så skal det bygges hytte på den. Da er vi fort oppi åtte millioner, sier Kraft.

Rekordomsetning

Det ble solgt rekordmange hytter i 2020, sammenlignet med året før er salget opp over 25 prosent.

– Frykter du ikke at mange som nå har kjøpt dyre hytter i Norge ikke har råd til også å kjøpe dyrt i Spania? Du kan ha mistet kunder til Norge?

– Jo selvfølgelig, men jeg tror også at mange av interessentene til fritidseiendommer i de høyere prisklasser har bestemt seg for eiendom i utlandet og- eller har anledning til begge deler, uavhengig av corona, sier Kraft.

– Ber du nå for din syke mor i Spania, ved å snakke opp markedet der nede?

– Tro meg eller ei, men jeg gråter ikke for min syke mor, jeg bare sier at dette kan bli eksplosivt og at prisene kan dra fra mange, avslutter han.