Rekordåret 2020 – nordmenn kjøpte hytter for 33,6 milliarder

Da skrekkbilder fra overfylte italienske sykehus rullet over TV-skjermen og covid-19-dødstallene ble oppdatert minutt for minutt, var plutselig det dødelige viruset i fjerntliggende Kina på afterski i Europas alpeparadis.

26. februar ble det første coronatilfellet i Norge påvist blant nordmenn som hadde vært på skiferie i Alpene.

– Nyhetene i media var som om Svartedauden hadde ankommet med fly på Gardermoen. Alle så for seg et dramatisk prisfall i eiendomsmarkedet, sier Carl Christian Mathiesen, sjefanalytiker i Prognosesenteret.

Med smittespredningen i Europa stengte Norge ned 12. mars. Økonomene spådde et tosifret boligprisfall. Coronapandemien skulle likevel få helt motsatt effekt på både bolig- og hyttemarkedet.

Redningen Norges Bank

Bare uker i forveien hadde nybakte hytte- og boligkjøpere overbydd hverandre i opphetede budrunder. De som satt igjen med svarteper og måtte selge i markedet fra 12. mars slet med mørke utsikter for økonomien, coronarestriksjoner og ingen kjøpere på visningene.

HYTTEPRISENE VIDERE OPP I 2021: Carl Christian Mathiesen, senioranalytiker i Prognosesenteret. Foto: Prognosesenteret

Allerede 13. mars besluttet Norges Bank å senke styringsrenten fra 1,5 prosent til 1,0 prosent. Dette var imidlertid en svak medisin, og uken etter ble styringsrenten ytterligere senket til 0,25 prosent. Den påfølgende oppbremsingen i norsk økonomi førte til at Norges Bank senket renten ytterligere til historiske null prosent 7. mai.

Nordmenn med boliglån fikk ikke bare lavere renteutgifter – potensielle hyttekjøpere som hadde beholdt jobbene kunne i snitt by 20 prosent mer for å sikre seg feriedrømmen.

Fra ingen på visninger...

Uken rundt 12. mars var spørsmålene og debattene mange. Stengte Norge ned raskt nok? Ville vi få italienske tilstander? Med 440.000 hytter i Norge benyttet hundretusenvis av nordmenn muligheten til å flytte hjemmekontoret og -skolen til fjell- og sjøhytter med avstand til naboer og sentrum for smittespredingen i storbyene.

Med fare for overbelastning av helsevesenet i hyttekommuner, som plutselig huset titusenvis av nordmenn på hjemmekontor, innførte regjeringen det utskjelte hytteforbudet 19. mars, som forbød overnatting på fritidseiendommer i annen kommune enn bostedskommunen.

Hyttemeglere gikk inn i påsken med ingen påmeldte til visninger på fjellet.

Boligprisene viste et fall på 1,4 prosent i mars, og i media uttalte hytte- og boligkjøpere at de ventet å gjøre et kupp til lavere priser.

Like over påske ble imidlertid hytteforbudet opphevet, og hyttemeglerne opplevde et ras av hyttekjøpere som så muligheter for at det ble lenge til neste utenlandsferie.

… til eksplosjon i pågang

Stengte riksgrenser for å unngå importsmitte fra utlandet førte til en eksplosjon i etterspørselen i det norske hyttemarkedet.

Tall fra Prognosesenteret viste at antallet nordmenn som nå ønsket å kjøpe hytte hadde vokst med 70 prosent, til 170.000 kjøpere på utkikk etter en passende hytte.

Med rekordlave renter og den typiske hyttekjøperen fremdeles i jobb, begynte det å koke i hyttemarkedet allerede i mai blant nordmenn som ville sikre sommerferien ved sjøen eller på fjellet.

25 prosent flere hyttesalg

Hyttemeglere meldte om avlyst sommerferie og rekordsalg av hytter både ved sjøen og på fjellet. Allerede ved utgangen av oktober ble fjorårets rekordsalg i antall passert.

Ferske tinglysningstall viser at det ved inngangen til årets siste travle romjulsuke er tinglyst totalt 14.365 fritidsboliger. Det er dermed solgt 25,4 prosent flere hytter i år, enn på samme tid i fjor.

– Vi forventer at det blir tinglyst salg av totalt 14.600 fritidsboliger ved utgangen av desember 2020, oppsummerer Mathiesen.

Det har vært størst kamp om sjøhyttene. Av disse er det solgt 26,2 prosent flere hittil i år enn på samme tid i fjor. Nordmenn har bladd opp formidable 14,2 milliarder kroner for 6.340 sjøhytter i 2020.

Det er også solgt et betydelig antall innlandshytter, totalt 5.280, til en omsetningsverdi på 10,2 milliarder kroner.

På fjellet, regnet fra 800 meter over havet, er det solgt 21,3 prosent flere hytter i år. Rekordsalget teller 2.900 fritidsboliger, verdsatt til 9 milliarder kroner, som har byttet hender på fjellet i år.

Rekordhøye priser

Hyttekjøpere har i år måtte grave dypere i lommeboken for å sikre seg ferieboligen. Aldri før har hverken gjennomsnittsprisen, medianprisen eller gjennomsnittlig kvadratmeterpris for hytter vært høyere.

Snittprisen for tinglyste hytter i 2020 endte på 2,3 millioner kroner – et hopp i hytteprisene på 8,3 prosent i år.

Hytteprisene i 2020 Type hytte Gjennomsnittspris Endring Medianpris Endring Snitt kvm. pris Endring Fjellhytter 3.056.000 kr 7,2 % 2.678.000 kr 5,9 % 35.100 kr 8,5 % Sjøhytter 2.237.000 kr 11,7 % 1.650.000 kr 10 % 30.200 kr 6,8 % Innlandshytter 1.954.000 kr 5,8 % 1.550.000 kr 10,7 % 29.100 kr 7,9 % Gjennomsnitt 2.299.000 kr 8,3 % 1.800.000 kr 8,4 % 31.000 kr 7,5 % Kilde: Prognosesenteret/Grunnboken

Sjøhyttene har hatt den høyeste prisveksten med formidable 11,7 prosent i år, og kostet i snitt 2,24 millioner kroner. Sjøhytter defineres med beliggenhet maksimalt 400 meter fra kysten eller en stor innsjø.

Det er likevel fjellhyttene som har høyest gjennomsnittspris med 3,06 millioner kroner i år.

– Nærhet til alpinanlegg og størrelsen på fjellhyttene er hovedforklaringen til at de er dyrest, opplyser Mathiesen.

ÅRETS DYRESTE FJELLHYTTE: Svartskardvegen 390 på Kvitfjelltoppen ble solgt for 35 millioner i en lukket budrunde av Scatec Solar-ekteparet John Andersen jr. og Tone Bjørseth-Andersen. Foto: Mari N. Strand

Årets rekordsalg og -priser gjør at nordmenn blar opp nærmere 9 milliarder kroner mer i år for å realisere hyttedrømmene.

– Totalt forventer vi at det er omsatt fritidsboliger for 33,6 milliarder kroner ved utgangen av 2020, fastslår Mathiesen.

I 2019 var tilsvarende omsetningsverdi 24,9 milliarder.