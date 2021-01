Thon og Tollefsen tar over storsatsing i fjellet

På Turufjell i Flå kommune er byggingen og salget godt i gang for det som skal bli Norges nye vinterdestinasjon.

Kommunen har vedtatt en områdereguleringsplan på 13.700 mål der ca. 2000 tomter kan bygges ut. Ivar Tollefsen, Olav Thon og tre grunneiere har tidligere delt på eierskapet med 20 prosent hver. Nå har Tollefsen og Thon kjøpt ut de tre grunneierne.

– Grunneierne har selv kommet frem til at de vil selge sine 60 prosent av Turufjell. Det har på ingen måte vært noe press fra oss. De mente tiden var rett nå, Håvard Staff Brenno, styreleder i Turufjell.

Han har tidligere jobbet for Thon. Nå er han leder for destinasjonsutvikling for Tollefsens Fredensborg Fritid.

– Vi har hatt, og har, et usedvanlig godt samhold i Turufjell. Jeg er glad for at alle de tre grunneierne fortsatt skal være involverte i Turufjell i ulike roller.

STYRELEDER: Håvard Staff Brenno i Turufjell. Foto: Iván Kverme

Forutsigbarhet

Flere hundre millioner kroner er allerede investert. Veier, grøfter, vann, avløp og fiber er koblet opp til de ulike hyttetomtene. Flere kilometer med langrennsløyper og det første skitrekket er ferdig.

– Skal det nå satses enda hardere?

– Fredensborg Fritid og Olav Thon Gruppen skaper forutsigbarhet og soliditet for å fortsette satsingen på Turufjell - også på nye investeringer.

– Et eventyr

Brenno forteller at de solgte 106 tomter på Turufjell i fjor.

– Og første uka i 2021 har vi solgt seks tomter. Det er et eventyr, sier Brenno.

– Men fremover må vi være skjerpet og hele tiden ligge i forkant for ny utvikling og legge til rette for at Turufjell skal bli en av de fremste fjelldestinasjonene i landet.

Det er ikke første gang Olav Thon legger igjen penger i Flå kommune. Han har investert en halv milliard kroner i et kjøpesenter, leiligheter og oppgradering av Bjørneparken. I 2010-2011 startet drodlingen om en gigantisk hyttesatsing som nå er godt i gang på Turufjell.