Vil bygge 1.200 hytter på Rena

– Vi har solgt alle de 60 enhetene vi hadde i Birkenåsen, sier hytteutbygger Cato Haugen.

Han driver eiendomsselskapet Malmlaft sammen med broren Tore, der de to eier henholdsvis 91 og 9 prosent. Etter at alle hyttene de hadde bygget i Birkenåsen ble solgt i løpet av høsten i fjor, har Malmlaft søkt Åmot kommune om å få bygge ytterligere nesten 1.200 fritidsboliger i området, som ligger like ved Rena sentrum.

– Planene er ikke godkjent av kommunen ennå, men de ble førstegangsbehandlet i desember i fjor. Nå er forslaget ute på høring, og vi har så langt fått positive tilbakemeldinger, forteller Haugen.

Dette blir vårt største prosjekt hittil Cato Haugen, Malmlaft

Satser på høyt volum

Brødreparet kjøpte de første tomtene i Birkenåsen i 2014/2015, og har kjøpt seg gradvis opp etter det. Nå har de opsjon på å kjøpe alle tomtene rundt alpinanlegget, til sammen 3.250 mål. Planen er å bygge fritidsboliger både på bunnen av på toppen av alpinbakken, der prisene blir høyere jo høyere opp man kommer.

– Vi ønsker å ha enheter i alle prisklasser i markedet til enhver tid. Alle hyttene og leilighetene vi bygger skal være ski in/ski out. I tillegg planlegger vi et stort, bilfritt område i bunnen av bakken, der det skal bygges 250 enheter i en hestesko. Der blir det svært barnevennlig,

Haugen anslår en gjennomsnittspris på 3 millioner per enhet, det betyr rundt 3,5 milliarder i inntekter for selskapet. Selv om planen er å bygge nesten 1.200 enheter, kan det ende med færre hvis noen blir bygget større.

– Vi må se an markedet, men hvis det holder seg bør vi komme opp i et godt volum. Det vil nok ta litt tid, det er markedet som avgjør farten,

Dersom alt går som det skal håper duoen å komme i gang med hyttebyggingen i slutten av året, eller i hvert fall i begynnelsen av 2022. Først må de imidlertid bygge ut infrastruktur som veier og et vannbasseng på toppen av bakken.

Økt salgstakt

Malmlafts tall for 2020 er ikke klare ennå, og i 2019 endte selskapets inntekt på 1,8 millioner kroner. Det var en kraftig nedgang fra året før da Malmlaft tjente 61 millioner kroner.

– For tiden driver vi mest med reguleringsplaner, og har ikke hatt like stort salg som vi hadde for et par år siden. Men vi håper å komme opp i en høyere salgstakt igjen. Inntektene våre avhenger av hva vi har i markedet til enhver tid, forklarer Haugen.

Tidligere har brødreparet bygget blant annet cirka 300 enheter på Sjusjøen, men Birkenåsen-prosjektet er i en helt annen liga.

– Dette blir vårt største prosjekt hittil. Dessverre er vi utsolgt på Trysil, og på Sjusjøen er det byggestopp, forteller Haugen.

Frykter ikke åpne grenser



Ikke overraskende har han stor tro på hyttemarkedet fremover. For Birkenåsens del er det kort reisevei for Oslo-folk Haugen trekker frem, i kombinasjon med gode skiløyper, alpinbakke og golfbane.

– Det er mange som ønsker å investere i en fritidsbolig i Norge, og så lenge arbeidsledigheten og rentenivået er lavt vil aktiviteten holde seg oppe, sier utbyggeren.

– Hva vil skje når grensene åpnes igjen?

– Det vil fremdeles være et bra marked. For selv om de lukkede grensene har hatt en ekstra effekt, er det likevel en underliggende vekst, tror Haugen.