Slipper foreløpig å rive Larvik-hytte

Cognite-sjef John Markus Lervik kjøpte en hytte like ved Viksfjord utenfor Larvik høsten 2018, for 15,5 millioner kroner. Det viste seg imidlertid at fritidsboligen var 190 kvadratmeter, hele 60 kvadratmeter større enn det kommunen i sin tid hadde godkjent.

Det er dessuten gjort andre endringer og utbedringer uten tillatelse.

Dermed startet en lang prosess mot Larvik kommune, som ønsker å rive det ulovlige bygget. Men tidligere denne uken ble foreløpig siste ord i saken sagt, da politikerne i kommunen stemte for å la hytta stå.

For høy kjeller

«Vi er selvsagt glade for Planutvalgets standpunkt. Søknadsdokumentasjonen fra 2005 viser at hytta (høyde/BOA) er oppført som godkjent. Alle andre korrigeringer vil bli gjennomført fra vår side», skriver Lervik i en sms til Finansavisen.

«Det er beklagelig at det har vært misforståelser rundt dette, delvis pga håndtegnede søknadstegninger», fortsetter han.

Nå skal saken videre til settestatsforvalter i Vestfold og Telemark, det vil si tidligere Fylkesmannen, for en juridisk vurdering. Det var Østlands-Posten som omtalte hyttetvisten først.

MÅ IKKE RIVE: Det er hytta i midten av bildet som kommunen mener er bygget for stor. Foto: Google Maps

Kjernen i krangelen er at høyden i kjelleren er over 190 centimeter, og derfor kan regnes med i bruksarealet – noe det ikke var søkt om. I tilsynsrapporten fra kommunen står det at høyden er på rundt 215 cm.

På den måten ble hytta 50 prosent større, og kommunen mente det var ulovlig bruksendring på arealet i kjelleren.

I tillegg er det blitt bygget plattinger, en overbygget terrasse, levegg, bod, det er gjort terrengoppfylling og bygget murtrapp ned mot sjøen. Alt det utvendige skal Lervik nå endre.

Uenige med ledelsen

I utgangspunktet truet kommunen med dagbøter dersom Cognite-sjefen ikke endret hytta innen en gitt frist høsten 2019, men han valgte å søke om dispensasjon. Denne søknaden har både kommunesjefen og statsforvalteren avslått i flere omganger.

«Innenfor byggeforbudsbeltet langs sjø skal det ikke være kurant å få dispensasjon for utvidelse av fritidsbebyggelse. Gjeldende godkjenning ga tillatelse til en relativt stor hytte på ca. 120 kvm BRA i hovedplanet, og BYA på ca. 160 kvm. Det skal mye til for å tillate en ytterligere økning av bebyggelsen her», heter det i kommunens beskrivelse av saken.

Kommunedirektøren fant derfor at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke var til stede.

Men politikerne i kommunen har gått mot kommuneledelsen og statsforvalteren, og ønsker å la Lervik få beholde hytta som den er. Planutvalget stemte nok en gang for å gi dispensasjon under tirsdagens møte.

Lervik kjøpte eiendommen av en tidligere virksomhetssjef i Larvik kommune.